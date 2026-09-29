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Glumac Denis Haskins, najpoznatiji po ulozi u hit humorističkoj seriji "Saved by the Bell", preminuo je u 75. godini, potvrdio je njegov agent za ABC News.

Glumio je direktora Ričarda Beldinga od 1989. do 2000. godine.

"Ovo je tragičan gubitak. Svi su voleli gospodina Beldinga, a mi koji smo imali priliku da upoznamo Denisa voleli smo ga još više. Bio je divna osoba i mnogo je voleo, zaista je obožavao svoje fanove. Uvek je imao vremena za njih, bez obzira na sve", rekao je njegov agent Džej Šahter.

Denis Haskins preminuo je u 75. godini Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Uzrok smrti Denisa Haskinsa nije saopšten.

Haskins je glumio direktora Ričarda Beldinga u tri različite serije. Prvi put se pojavio u seriji Dizni kanala "Good Morning, Miss Bliss" 1989. godine, koja je kasnije prerađena u seriju televizijske mreže NBC "Saved by the Bell".

U seriji "Saved by the Bell" glumio je tokom sve četiri sezone, od 1989. do 1993. godine, a kasnije je ponovio ulogu u seriji "Saved by the Bell: The New Class", koja se emitovala tokom sedam sezona, od 1993. do 2000. godine.

"Saved by the Bell" jedna je od najpoznatijih humorističkih serija devedesetih godina. Pratila je grupu srednjoškolaca koji prolaze kroz adolescenciju i suočavaju se sa svakodnevnim izazovima odrastanja.

Obožavaoci serije pamtiće direktora Beldinga po njegovoj čuvenoj uzrečici: "Hej, hej, hej, šta se ovde dešava"

Poslednji put Haskins je igrao čuvenog direktora 2015. godine, kada su se glumci iz serije - Mark-Pol Goselar, Elizabet Berkli, Mario Lopez i Tifani Tijsen ponovo okupili u skeču emisije "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", prenosi B92.

Haskins je tokom karijere ostvario uloge i u drugim televizijskim serijama i filmovima, među kojima su "It's Always Sunny in Philadelphia", "A Million Ways to Die in the West", "Men of a Certain Age", "The Bold and the Beautiful", "Victorious", "Mad Men", "How I Met Your Mother", "New Girl" i "Hot in Cleveland", između ostalih.

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