Slušaj vest

Manekenka Barbara Palvin i glumac Dilan Sprus dobili su prvo dete, a srećnu vest podelili su tri nedelje nakon dolaska njihove ćerke na svet.

Barbara Palvin (32) i Dilan Sprus (34) postali su roditelji! Slavni par dobio je ćerku, a radosnu vest sa javnošću je podelio uz prvu porodičnu fotografiju sa bebom.

Manekenka i glumac otkrili su da je njihova naslednica rođena pre tri nedelje, 7. septembra, baš na američki Praznik rada, što su iskoristili i za simpatičnu šalu u objavi kojom su predstavili novi deo svog života.

Barbara Palvin i Dilan Spraus dobili ćerku i objavili prvu porodičnu fotografiju sa bebom Foto: instagram/realbarbarapalvin/dylansprouse

"Ove godine smo Praznik rada shvatili bukvalno", našalili su se Barbara Palvin i Dilan Spraus u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Na fotografiji su novopečeni roditelji okrenuti leđima kameri, dok između sebe drže tek rođenu ćerku. Cela porodica obučena je u dresove bejzbol tima Los Anđeles Dodžers, a fotografisani su dok zajedno gledaju utakmicu na televiziji.

Iako su sada prvi put pokazali svoju tročlanu porodicu, Barbara i Dilan zasad nisu želeli da otkriju kako su nazvali ćerku.

Par se venčao u julu 2023. godine, a vest da čekaju prvo dete postala je poznata ovog proleća. Barbara je u maju, tokom 79. Filmskog festivala u Kanu, pokazala trudnički stomak, čime je potvrđeno da se njihovoj porodici uskoro pridružuje novi član.

Pogledajte u galeriji fotografije sa crvenog tepiha na kome je objavila trudnoću:

1/6 Vidi galeriju Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čekali su "princezu"

Nekoliko meseci kasnije stiglo je još jedno otkriće. Dilan je u julu, u prvoj epizodi svog podkasta "Wildmen", zajedno sa suprugom saopštio da čekaju devojčicu.

"Želiš li da podeliš to sa drugima?", upitala je Palvin Sprausa tokom razgovora.

"Da, zovemo je principessa", odgovorio je glumac.

Objasnio je potom kako je nastao nadimak koji su koristili za bebu dok je Barbara bila trudna.

"Ne znam zašto nam je to postalo... pa, to na italijanskom znači princeza. Ali da, dobićemo devojčicu, zbog čega sam veoma uzbuđen. Zapravo, radujem se što ću biti tata devojčice", rekao je Spraus.

Drama u domu Barbare Palvin i Dilana Sprausa

Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dilan je ranije detaljno govorio o neprijatnom incidentu kada se nepoznati muškarac pojavio ispred njihovog doma, dok je Barbara bila u kući.

Glumac je gostujući u podkastu "Not Skinny But Not Fat" opisao trenutke u kojima u početku nije ni znao ko se nalazi sa druge strane vrata.

„Pitao sam: "Ko je tamo?", a on je odgovorio: "To sam ja." To je stvarno luda stvar za reći. Na trenutak me je skoro ubedio da otvorim vrata.“

Dilan je tada otišao na sprat, gde je Barbara već bila legla, i upozorio je da se ispred njihove kuće nalazi nepoznata osoba. Potom je uzeo pištolj Kimber 1911 i izašao kako bi proverio šta se događa.

Foto: Profimedia

Kako je kasnije ispričao, muškarac se za to vreme pomerio prema garaži i delovao dezorijentisano.

„Čuo sam ga kako iz garaže viče: "Niko." Rekao sam mu da izađe iza ugla i da drži ruke tamo gde mogu da ih vidim, jer imam pištolj“, prisetio se glumac.

Situacija je ubrzo počela da izgleda znatno drugačije nego u prvim sekundama susreta.

„Imao je cigaretu i longboard u rukama. Odmah sam pomislio: "Dobro, nije pretnja. Ovo je samo neki tip iz Santa Monike koji je potpuno naduvan."“

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, ali je Dilan kasnije otkrio da ga je iznenadilo što su gotovo istovremeno pristigli i pripadnici tabloida TMZ.

„Mislim da prate policijske skenere po celom gradu“, našalio se glumac.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon incidenta pojavile su se informacije da je glumac fizički oborio muškarca i zadržao ga do dolaska policije. Dilan je, međutim, kasnije tvrdio da se situacija nije odigrala baš tako.

„Pretpostavljam da su zaključili da sam ga oborio jer je bio na zemlji. Nisam ih ispravljao, jer zvuči prilično kul“, rekao je kroz smeh.

Video: Aleksandar Sofronijević o roditeljstvu