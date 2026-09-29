Slušaj vest

Ljiljana Jakšić godinama nije odustajala od želje da postane majka, a kada je u 52. godini konačno dobila ćerku Dariju, iza nje je već bilo pet pokušaja vantelesne oplodnje. Iako su joj lekari govorili da je trudnoća izuzetno rizična, glumica danas taj period pamti kao jedan od najsrećnijih u svom životu.

Glumica Ljiljana Jakšić postala je majka u 52. godini, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo i pet postupaka vantelesne oplodnje. Odluka da se u zrelijim godinama upusti u trudnoću izazvala je tada brojne komentare, ali ona priznaje da u trenutku kada je saznala da čeka dete nije razmišljala ni o strahu ni o mogućim preprekama.

Ljiljana Jakšić Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Gostujući na Kurir televiziji, Ljiljana je ispričala da joj je bilo važno samo jedno – da od lekara čuje da postoji mogućnost da trudnoća uspe.

- U tom trenutku meni uopšte nije bilo važno šta kaže medicina, jedino mi je bilo važno da mi ginekolog posle pregleda kaže da li je to moguće, da li on veruje u to. To mi je bilo dovoljno, dalje nisam razmišljala - rekla je ona.

„Bila sam srećna kao da su mi odmah dali bebu“

Umesto straha, kaže, trudnoću je od prvog dana pratila ogromna radost.

- Ničega se nisam plašila, bila sam presrećna. U trenutku kada sam saznala da sam ostala u drugom stanju, posle pete veštačke oplodnje, bila sam presrećna kao da su mi tog trenutka dali bebu. Tako sam se celu trudnoću ponašala, bila sam raspevana, radosna, radila sam posao koji volim, imala sam u sebi dete koje raste, to mi je najlepši period u životu.

Foto: Kurir Televizija

Iako je trudnoća bila označena kao veoma rizična, Ljiljana je gotovo do samog kraja nastavila da radi.

- Radila sam do osmog meseca, tek početkom devetog meseca sam ušla u bolnicu, a rekli su mi da je baš rizična trudnoća. To je bio divan period za mene, nisam imala mučnine, imala sam samo 12 kilograma više - ispričala je glumica.

Sa vantelesnom oplodnjom počela u 48. godini

Put do Darijinog rođenja nije bio ni kratak ni jednostavan. Jakšićeva je ranije otvoreno govorila da jednostavno nije mogla da prihvati mogućnost da nikada neće imati dete.

Ljiljana Jakšić je ponosna na svoju naslednicu Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi to da nikada neću imati dete jer sam jako želela, jako sam volela. Majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života.

Prvi postupak vantelesne oplodnje imala je već u 48. godini, a do trudnoće koja je donela Dariju prošla je kroz ukupno pet pokušaja.

Sve vreme je, međutim, ostala profesionalno aktivna.

- Bilo je pet pokušaja, ja sam sve vreme radila. Nisam išla na trudničko bolovanje, nisam išla na porodiljsko bolovanje. Prestala sam da radim u osmom mesecu. Morala sam samo u nekom dobu da sašijem kostim, širu haljinu, da se to malo pokrije.

Trudnoću je dugo uspevala da sakrije i od publike i od ljudi sa kojima je radila.

- Nikome nije palo na pamet da je glumica trudna, svi su jednostavno mislili: ugojila nam se glumica. Ja sam svoj posao radila i tada fantastično, još bolje nego inače. Bila sam najsrećnija u tom trenutku, radim posao koji najviše volim, ispod srca raste nešto što najviše želim u životu, zaista nestvarno dobar period, Bogu hvala.

Foto: Printsceeen/Prva TV

Lekar joj rekao: „Ako počne nešto da se dešava, već je kasno“

Ipak, lekari nisu želeli da rizikuju. Ljiljana je ispričala da ju je profesor Slobodan Radulović, koji je vodio postupak vantelesne oplodnje, na kraju zamolio da prekine sa radom i ode u bolnicu.

- Mene je profesor Slobodan Radulović koji je radio veštačku oplodnju zamolio da odem u bolnicu jer ne mogu više da radim jer to nije visoko, to je najviše rizična trudnoća, a ja kažem: "Ali ništa se ne dešava, mogu i da pevam i da se krećem, sve". "Ali ako počne da se dešava, onda je već kasno, Ljiljana", bile su njegove reči.

Poslednje nedelje pred porođaj provela je u GAK „Narodni front“, gde je, kako se prisetila, pomagala drugim porodiljama i sa nestrpljenjem čekala trenutak kada će i sama upoznati svoju ćerku.

Foto: Dragana Udovičić

- Ja sam tamo bila odbor za doček i ispraćaj koleginica porodilja. Sređivala sam stvari, one natkasnice kada dođu, posle porođaja im prenosila stvari tamo i gledala bebe koje dolaze na svet. Tako sam provela jedno dve nedelje, čak možda i tri, do porođaja.

Ćerku odgajala bez partnera

Dolazak Darije doneo joj je ono što je godinama želela, ali je Ljiljana istovremeno ušla i u potpuno drugačiju životnu borbu – majčinstvo bez partnera.

Ranije je objasnila da je veza sa Darijinim ocem već bila pri kraju kada je saznala da je trudna i da joj je najviše bilo žao što njena ćerka neće odrastati uz oca.

Na pitanje da li Darija danas zna ko joj je otac, glumica je odgovorila potvrdno.

- Zna, ali samo zna. Zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: "Pa i ne mora, nama je dobro i ovako". Eto, to je sve.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/4 Vidi galeriju Ljiljana Jakšić sa ćerkom Darijom koju je rodila u 52. godini nakon pet vantelesnih oplodnji Foto: facebook/ljiljanajaksic

O ovoj temi sa ćerkom razgovara samo kada Darija sama pokaže potrebu.

- Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada - rekla je Jakšićeva u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović“.

Video: Iskrena ispovest Ljiljane Jakšić