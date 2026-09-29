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Tejana Tejlor je na sinoćnoj VMAs dodeli bila prezenterka, a kao nominovana u kategoriji najbolja kolaboracija (za pesmu "Hard Part" koju je uradila sa Laki Dajom) čekala je listu dobitnika. Priznanje je pripalo Madoni za saradnju sa Sabrinom Karpenter.

Tejana je sinoć uručila nagradu za najbolji pop K-pop zvezdi Lisi za njenu pesmu "Dream", a iako je kući otišla bez muzičkog priznaja, donela je modnu pobedu. I to zahvaljujući Zuhair Murad haljina - ogrtaču, ukrašenom šik perjem.

Tejan Tejlor Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Toaleta je providna sa istaknutim lakiranim pojasom koji ističe struk i čini neobičnu haljinu još glamuroznijom. Dekolte je izrazito dukob i razotkriva da se ovakva odeća nosi bez bsruhaltera. Dizajn je takav da ne otkriva u potpunosti grudi. Postoji mogućnost i da je Tejana Tejlor nosila trake za bradavice, samolepljive, tanke i diskretne jastučiće koji se lepe direktno preko ovog dela grudi.

Tejan Tejlor Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Kada su u pitanju ostali komadi veša, primetno je da je glumica nosila gaćice neutralne boje, koje ipak nisu narušile iluziju "gole haljine". Mnogi hvale stajling Tejane Tejlor kao i njene frizere jer su joj stilizovali kosu na veoma originalan način - savršen za odeću koju je nosila.

Uz ovakvu toaletu i frizuru Tejana je ponudila i najglamurozniju verziju haljina - ogrtača. "Nonšalantnost" u odevanju dovedena je do najefektnijeg nivoa.

Podsećanja radi, ogroman preokret u karijeri Tejane Tejlor, koja je i plesačica, dogodio se upravo na MTV VMAs 2016. godine kada je Kanje Vest premijerno prikazao spot za pesmu "Fade". Teyana je bila glavna zvezda tog videa, a njen fantastični ples u teretani postao je jedan od najkomentarisanjih i najvažnijih pop-kulturnih momenata te godine. Osvojila je nagradu za najbolju koreografiju.

Na dodeli 2021. godine iznenadila je publiku kada se pridružila pevačici Normani na bini tokom njenog izvođenja hita "Wild Side".

Tejana je do sada osvojila preko 50 nagrada u muzici, filmu, plesu i režiji. Izdvajaju se Zlatni globus za sporednu ulogu u filmu One Battle After Another, Gremi za najbolji R&B album (Escape Room), kao i Costume Designers Guild za njen uticaj na estetiku, kostime i modu u vizuelnim umetnostima.

(Kurir.rs/Žena)

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