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Rod Stjuartje zbog togzdravstvenog problema bio primoran da otkaže ostatak svoje turneje po SAD nakon što mu je ugrađen koronarni stent.

U današnjem saopštenju, otkrio je da kreće na svoju poslednju turneju koja će obuhvatiti Veliku Britaniju i Evropu.

Turneja "Final Encore” (Poslednji bis) počeće u aprilu sledeće godine u Irskoj i trajati do 24. jula, kada će održati svoj poslednji nastup u Nemačkoj.

Rod Stjuart Foto: Reuters

"Nakon dugog razmišljanja i sa tugom, moram da objavim da će sledeća godina biti moja poslednja turneja ikada. Ovo će biti poslednja rokenrol turneja. Želim da vam se zahvalim na svemu što ste mi pružili i nadam se da sam i ja vama uzvratio bar delić toga", rekao je pa prišao klaviru u uglu prostorije i počeo da svira dok je istovremeno i pevao.

A u opisu objave o muzičkoj penziji napisao je: "Pa, krećemo... još poslednji put! Dođite da me vidite na turneji ’One Last Time’ i uživate u još jednoj rundi rokenrola. Zaista se radujem tome".

Kroz najavu o poslednjoj turnjeji poručio je: "Pevam muziku koju volim još od svoje 12. godine i imao sam privilegiju da je izvodim širom sveta, pred svima vama. To mi je podarilo život o kakvom nisam mogao ni da sanjam, a nadam se da sam i ja vama zauzvrat stvorio lepe uspomene.

Zato želim da iskoristim ovu priliku i zahvalim vam se što ste mi omogućili ovakav izuzetan život. Nadam se da ćete mi se pridružiti kako bih vam se zahvalio na najbolji način koji znam... muzikom i sjajnim nastupom. Vidimo se tamo".

Rod Stjuart sa suprugom Foto: Profimedia

Ugradnja stenta pa poslednja turneja

Hauard Džons najpoznatiji po hitovima iz osamdesetih "What Is Love?” i "Like To Get To Know You Well” nastupaće kao predgrupa na koncertima u Velikoj Britaniji i Irskoj. Rod Stjuart će pevati u brojnim gradovima kao što su Mančester, London, Berlin i Prag.

Od marta je na turneji pod nazivom "One Last Time”, ali je u junu otkazao nekoliko koncerata zbog akutne infekcije gornjih disajnih puteva, laringitisa i preopterećenja glasnih žica.

Nakon toga je otkazao još nastupa pošto je prošlog meseca podvrgnut operaciji srca, kako bi imao vremena za oporavak, a lekari su mu savetovali da ne izlazi na binu najmanje četiri nedelje. Njegov portparol je tada izjavio: "Lekari su zadovoljni njegovim oporavkom, Rod se oseća veoma dobro i vratio se uobičajenim svakodnevnim aktivnostima.

Na savet lekara, provešće naredne četiri nedelje oporavljajući se i vraćajući se u punu formu pre nego što ponovo stane na binu. Nažalost, to znači da neće moći da nastavi sa planiranim nastupima na trenutnoj turneji".

Rod Stjuart Foto: Petar Aleksić

Za pevača hita "Maggie May” rečeno je da se "oseća bolje i da se uspešno oporavlja”, a on se izvinio fanovima zbog otkazivanja turneje.

"Želim da zahvalim lekarima, medicinskim sestrama i svima koji su tako divno brinuli o meni. Duboko sam razočaran što propuštam ove nastupe i žao mi je što sam razočarao svoje fanove, ali se radujem povratku na binu i tome što ćemo se uskoro ponovo zajedno dobro zabavljati", poručio je.

Rod Stjuart i čuvena fotografija sa Zelenog venca

Čuveni muzičar održao je 2024. sjajan koncert u Beogradu, a njegova slika sa Zelenog venca oduševila je mnoge.

Rod Stjuart na Zelenom vencu u Beogradu Foto: Printscreen Instagram

Fotografisan je na Zelenom vencu u Beogradu, ispred poznate radnje, slika je objavljena na Instagram profilu te prodavnice, gde je postavljen i komentar slavnog pevača: "Divna radnja, imate mnogo stvari za koje nisam ni znao da mi trebaju".

Snaja slavnog pevača poreklom iz Hrvatske

Rod Stjuart poznat je i po svom burnom ljubavnom životu – ženio se tri puta i ima osmoro dece sa pet žena. Njegova prva supruga bila je Alana Hamilton i sa njom je dobio ćerku Kimberli i sina Šona. Brak sa Rejčel Hanter donela mu je Rene i Lijama.

Od 2007. je u braku sa Peni Lankaster. Čuveni par ima sinove Alastera i Aidena. Pevač je u vezi sa Suzanom Bogi dobio ćerku Saru. Sara koja je bila data na usvajanje, a sa ocem je stupila u kontakt i izgladila nesuglasice tek mnogo godina kasnije. Ljubav sa Kelly Emberg donela mu je ćerku Suzi. Na slici je sa suprugom i sedmoro dece.

Stjuartov sin, hokejaš Lijam, oženo se krajem 2024. Nikol Artuković koja je poreklom iz Hrvatske.

Nikol je rođena u SAD. Njeni baka i deda su 1953. godine izbegli iz tadašnje Jugoslavije, a ona je svake godine provodila leta u mestu Molunat na jugu Hrvatske. Snaja Roda Stjuarta vuče korene i iz Hercegovine.

"Neizmerno sam ponosan što sam svedočio prekrasnoj svadbenoj ceremoniji mog sina Lijama i njegove supruge Nikol. Kakvo divno ujedinjenje porodica Stjuart i Artuković. Neka nastave da pronalaze radost, ljubav i smeh dokle god žive", rekao je pevač, piše The Independent.

Sin i snaja su Rodu Stjuartu podarli svoje dece, koje njihova majka uči hrvatskom jeziku i tradiciji. Slavni Britanac je istakao da je oduševljen Jadranom. Neretko sa porodicom letuje u Hrvatskoj.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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