Njegova fotka sa Zelenog venca oduševila Srbe, Hrvatica mu postala snaja, a on ima osmoro dece sa 5 žena i sad ide u penziju: "Vreme je za oproštaj"
- Rod Stjuart je najavio poslednju turneju 'Final Encore', koja počinje u aprilu u Irskoj i traje do 24. jula, kada će nastupiti poslednji put u Nemačkoj.
- Oproštajna turneja obuhvatiće Veliku Britaniju i Evropu, a pevač je poručio da se povlači sa scene posle više od 60 godina karijere.
Rod Stjuartje zbog togzdravstvenog problema bio primoran da otkaže ostatak svoje turneje po SAD nakon što mu je ugrađen koronarni stent.
U današnjem saopštenju, otkrio je da kreće na svoju poslednju turneju koja će obuhvatiti Veliku Britaniju i Evropu.
Turneja "Final Encore” (Poslednji bis) počeće u aprilu sledeće godine u Irskoj i trajati do 24. jula, kada će održati svoj poslednji nastup u Nemačkoj.
"Nakon dugog razmišljanja i sa tugom, moram da objavim da će sledeća godina biti moja poslednja turneja ikada. Ovo će biti poslednja rokenrol turneja. Želim da vam se zahvalim na svemu što ste mi pružili i nadam se da sam i ja vama uzvratio bar delić toga", rekao je pa prišao klaviru u uglu prostorije i počeo da svira dok je istovremeno i pevao.
A u opisu objave o muzičkoj penziji napisao je: "Pa, krećemo... još poslednji put! Dođite da me vidite na turneji ’One Last Time’ i uživate u još jednoj rundi rokenrola. Zaista se radujem tome".
Kroz najavu o poslednjoj turnjeji poručio je: "Pevam muziku koju volim još od svoje 12. godine i imao sam privilegiju da je izvodim širom sveta, pred svima vama. To mi je podarilo život o kakvom nisam mogao ni da sanjam, a nadam se da sam i ja vama zauzvrat stvorio lepe uspomene.
Zato želim da iskoristim ovu priliku i zahvalim vam se što ste mi omogućili ovakav izuzetan život. Nadam se da ćete mi se pridružiti kako bih vam se zahvalio na najbolji način koji znam... muzikom i sjajnim nastupom. Vidimo se tamo".
Ugradnja stenta pa poslednja turneja
Hauard Džons najpoznatiji po hitovima iz osamdesetih "What Is Love?” i "Like To Get To Know You Well” nastupaće kao predgrupa na koncertima u Velikoj Britaniji i Irskoj. Rod Stjuart će pevati u brojnim gradovima kao što su Mančester, London, Berlin i Prag.
Od marta je na turneji pod nazivom "One Last Time”, ali je u junu otkazao nekoliko koncerata zbog akutne infekcije gornjih disajnih puteva, laringitisa i preopterećenja glasnih žica.
Nakon toga je otkazao još nastupa pošto je prošlog meseca podvrgnut operaciji srca, kako bi imao vremena za oporavak, a lekari su mu savetovali da ne izlazi na binu najmanje četiri nedelje. Njegov portparol je tada izjavio: "Lekari su zadovoljni njegovim oporavkom, Rod se oseća veoma dobro i vratio se uobičajenim svakodnevnim aktivnostima.
Na savet lekara, provešće naredne četiri nedelje oporavljajući se i vraćajući se u punu formu pre nego što ponovo stane na binu. Nažalost, to znači da neće moći da nastavi sa planiranim nastupima na trenutnoj turneji".
Za pevača hita "Maggie May” rečeno je da se "oseća bolje i da se uspešno oporavlja”, a on se izvinio fanovima zbog otkazivanja turneje.
"Želim da zahvalim lekarima, medicinskim sestrama i svima koji su tako divno brinuli o meni. Duboko sam razočaran što propuštam ove nastupe i žao mi je što sam razočarao svoje fanove, ali se radujem povratku na binu i tome što ćemo se uskoro ponovo zajedno dobro zabavljati", poručio je.
Rod Stjuart i čuvena fotografija sa Zelenog venca
Čuveni muzičar održao je 2024. sjajan koncert u Beogradu, a njegova slika sa Zelenog venca oduševila je mnoge.
Fotografisan je na Zelenom vencu u Beogradu, ispred poznate radnje, slika je objavljena na Instagram profilu te prodavnice, gde je postavljen i komentar slavnog pevača: "Divna radnja, imate mnogo stvari za koje nisam ni znao da mi trebaju".
Snaja slavnog pevača poreklom iz Hrvatske
Rod Stjuart poznat je i po svom burnom ljubavnom životu – ženio se tri puta i ima osmoro dece sa pet žena. Njegova prva supruga bila je Alana Hamilton i sa njom je dobio ćerku Kimberli i sina Šona. Brak sa Rejčel Hanter donela mu je Rene i Lijama.
Od 2007. je u braku sa Peni Lankaster. Čuveni par ima sinove Alastera i Aidena. Pevač je u vezi sa Suzanom Bogi dobio ćerku Saru. Sara koja je bila data na usvajanje, a sa ocem je stupila u kontakt i izgladila nesuglasice tek mnogo godina kasnije. Ljubav sa Kelly Emberg donela mu je ćerku Suzi. Na slici je sa suprugom i sedmoro dece.
Stjuartov sin, hokejaš Lijam, oženo se krajem 2024. Nikol Artuković koja je poreklom iz Hrvatske.
Nikol je rođena u SAD. Njeni baka i deda su 1953. godine izbegli iz tadašnje Jugoslavije, a ona je svake godine provodila leta u mestu Molunat na jugu Hrvatske. Snaja Roda Stjuarta vuče korene i iz Hercegovine.
"Neizmerno sam ponosan što sam svedočio prekrasnoj svadbenoj ceremoniji mog sina Lijama i njegove supruge Nikol. Kakvo divno ujedinjenje porodica Stjuart i Artuković. Neka nastave da pronalaze radost, ljubav i smeh dokle god žive", rekao je pevač, piše The Independent.
Sin i snaja su Rodu Stjuartu podarli svoje dece, koje njihova majka uči hrvatskom jeziku i tradiciji. Slavni Britanac je istakao da je oduševljen Jadranom. Neretko sa porodicom letuje u Hrvatskoj.
(Kurir.rs/ Blic Žena)
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