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Ketrin Zita-Džons (57) i Majkl Daglas (87) jedan su od najpoznatijih i najdugovečnijih parova Holivuda. Njihova ljubavna priča počela je 1998. godine na filmskom festivalu u Dovilu, kada ju je Majkl osvojio rečenicom koja je mnoge ostavila bez daha: „Biću otac tvojoj deci.“

Romansa je brzo prerasla u ozbiljnu vezu, a par se venčao 2000. godine u Njujorku. Iako su prošli kroz turbulencije i kratku razdvojenost, njihova ljubav se održala i u braku su 26 godina. Oboje su 25. septembra proslavili rođendan.

Ali, iza njihove holivudske bajke krije se i jedan od najdetaljnijih predbračnih ugovora u Holivudu, o kojem su pisali mnogi američki mediji. Sama Ketrin je izjavila: „Mislim da su predbračni ugovori briljantna stvar“. Evo šta sve ova glumica dobija u braku:

Godišnja isplata

Ketrin Zita Džons dobija oko 2,8 miliona dolara za svaku godinu koju provede u braku sa Majklom. To znači da, što duže traje brak, to je veća njena "zarada".

Klauzula o prevari

Ugovor sadrži i specijalnu klauzulu koja predviđa da Ketrin Zita Džons dobije 5 miliona dolara ukoliko se dokaže da ju je Majkl prevario. Holivud je oduvek bio pun glasina o njegovim navodnim aferama, ali Majkl ih je uvek negirao. Ipak, Ketrin se lepo obedzbedila u slučaju njegove izdaje.

Poverljivost

Majkl je insistirao na strogoj klauzuli koja Ketrin zabranjuje da otkriva intimne detalje iz braka. Na ovaj način, njihova privatnost ostaje zaštićena, bez obzira na medijske spekulacije.

1/4 Vidi galeriju Majkl Daglas i Ketrin Zita Džons na početku veze Foto: zixia / Alamy / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Predbračni ugovor nastao je delom zbog Majklovog prethodnog razvoda od Diandre Luker, koji ga je koštao milionskog iznosa, ali i zbog opreznog planiranja budućnosti. Bez obzira na sve, par i dalje funkcioniše kao snažan tim, a da li je zaista u pitanju prava ljubav ili samo dobar poslovni aranžman, to znaju samo njih dvoje.

(Kurir.rs/Najžena)

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