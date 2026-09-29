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Zasnovan na svetskom bestseleru Kolin Huver, koji je osvojio milione čitalaca širom sveta, film „Veriti“ donosi na veliko platno zavodljivu priču u kojoj se granica između fikcije i stvarnosti sve više briše. Sa En Hatavej, Dakotom Džonson i Džošom Hartnetom u glavnim ulogama, ovaj psihološki triler prožet snažnom romansom premijerno će biti prikazan sutra, 30. septembra, dok od 1. oktobra stiže u bioskope širom Srbije.

Adaptacija bestselera Kolin Huver „Veriti“ spaja psihološki triler, misteriju i snažnu romantičnu priču. U središtu filma nalazi se Louen Ešli (Dakota Džonson), spisateljica koja dobija nesvakidašnju priliku da dovrši serijal uspešne autorke Veriti Kroford (En Hatavej), nakon što se ona nađe u stanju koje joj onemogućava da nastavi da piše.

Foto: Jučer

Louen odlazi na udaljeno imanje porodice Kroford, gde treba da pronađe materijal za nastavak Veritinih romana. Međutim, među njenim beleškama pronalazi nešto što nije trebalo da vidi – uznemirujuće autobiografske zapise koji otkrivaju mračne tajne porodice i Veritin odnos sa suprugom Džeremijem (Džoš Hartnet).

Što dublje Louen ulazi u Veritinu priču, to joj je teže da razdvoji istinu od fikcije, manipulaciju od privlačnosti i priliku od opsesije. Istovremeno, između nje i Džeremija razvija se snažna privlačnost koja dodatno komplikuje već uznemirujuću situaciju.

Upravo spoj napete misterije, mračnih tajni i jake romantične tenzije čini „Veriti“ filmom koji će, pored ljubitelja trilera, privući i publiku koja uživa u intenzivnim ljubavnim pričama i adaptacijama popularnih romana.

Gala premijera uz posebne trenutke za publiku

Gala premijera filma „Veriti“ biće održana 30. septembra u Cineplexx Galeriji, uz podršku partnera Uriage, Apivita, Laguna i Hotel Mona Plaza Zlatibor.

Goste premijere očekuje posebno iskustvo koje prati atmosferu filma – od pažljivo osmišljenih poklona i iznenađenja partnera do akustičnih zvukova i pića dobrodošlice, koji će upotpuniti veče posvećeno jednoj od najiščekivanijih filmskih adaptacija ove jeseni.

„Veriti“ donosi i brojna posebna bioskopska događanja

Od 1. oktobra, kada film stiže u sve bioskope, publiku očekuje niz događaja posvećenih ljubiteljima knjiga, filma i dobrih priča.

Već 1. oktobra Cineplexx organizuje Bestseller Night, dok će MTS Dvorana, CineGrand, Arena i brojni drugi bioskopi organizovati posebne večeri posvećene damama.

Za ljubitelje književnosti, 2. oktobra u CineStar bioskopima biće održan Cinema Book Club, uz razgovor o filmu i romanu koji je poslužio kao njegova inspiracija.

„Veriti“ tako donosi priču koja istovremeno intrigira, zavodi i ostavlja publiku sa pitanjem – kome zapravo možemo da verujemo?

Film „Veriti“ od 1. oktobra je u bioskopima širom Srbije.

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