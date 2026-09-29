Film "Veriti" stiže u bioskope: Zavodljiva igra tajni, opsesije i romanse zasnovana na svetskom bestseler romanu
Zasnovan na svetskom bestseleru Kolin Huver, koji je osvojio milione čitalaca širom sveta, film „Veriti“ donosi na veliko platno zavodljivu priču u kojoj se granica između fikcije i stvarnosti sve više briše. Sa En Hatavej, Dakotom Džonson i Džošom Hartnetom u glavnim ulogama, ovaj psihološki triler prožet snažnom romansom premijerno će biti prikazan sutra, 30. septembra, dok od 1. oktobra stiže u bioskope širom Srbije.
Adaptacija bestselera Kolin Huver „Veriti“ spaja psihološki triler, misteriju i snažnu romantičnu priču. U središtu filma nalazi se Louen Ešli (Dakota Džonson), spisateljica koja dobija nesvakidašnju priliku da dovrši serijal uspešne autorke Veriti Kroford (En Hatavej), nakon što se ona nađe u stanju koje joj onemogućava da nastavi da piše.
Louen odlazi na udaljeno imanje porodice Kroford, gde treba da pronađe materijal za nastavak Veritinih romana. Međutim, među njenim beleškama pronalazi nešto što nije trebalo da vidi – uznemirujuće autobiografske zapise koji otkrivaju mračne tajne porodice i Veritin odnos sa suprugom Džeremijem (Džoš Hartnet).
Što dublje Louen ulazi u Veritinu priču, to joj je teže da razdvoji istinu od fikcije, manipulaciju od privlačnosti i priliku od opsesije. Istovremeno, između nje i Džeremija razvija se snažna privlačnost koja dodatno komplikuje već uznemirujuću situaciju.
Upravo spoj napete misterije, mračnih tajni i jake romantične tenzije čini „Veriti“ filmom koji će, pored ljubitelja trilera, privući i publiku koja uživa u intenzivnim ljubavnim pričama i adaptacijama popularnih romana.
Gala premijera uz posebne trenutke za publiku
Gala premijera filma „Veriti“ biće održana 30. septembra u Cineplexx Galeriji, uz podršku partnera Uriage, Apivita, Laguna i Hotel Mona Plaza Zlatibor.
Goste premijere očekuje posebno iskustvo koje prati atmosferu filma – od pažljivo osmišljenih poklona i iznenađenja partnera do akustičnih zvukova i pića dobrodošlice, koji će upotpuniti veče posvećeno jednoj od najiščekivanijih filmskih adaptacija ove jeseni.
„Veriti“ donosi i brojna posebna bioskopska događanja
Od 1. oktobra, kada film stiže u sve bioskope, publiku očekuje niz događaja posvećenih ljubiteljima knjiga, filma i dobrih priča.
Već 1. oktobra Cineplexx organizuje Bestseller Night, dok će MTS Dvorana, CineGrand, Arena i brojni drugi bioskopi organizovati posebne večeri posvećene damama.
Za ljubitelje književnosti, 2. oktobra u CineStar bioskopima biće održan Cinema Book Club, uz razgovor o filmu i romanu koji je poslužio kao njegova inspiracija.
„Veriti“ tako donosi priču koja istovremeno intrigira, zavodi i ostavlja publiku sa pitanjem – kome zapravo možemo da verujemo?
Film „Veriti“ od 1. oktobra je u bioskopima širom Srbije.
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