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Glumica Sloboda Mićalović napravila je predah od poslovnih obaveza i otputovala na Bali, odakle poslednjih dana deli prizore koji više liče na razglednice nego na svakodnevicu. Posle fotografija sa egzotičnih lokacija i trenutaka provedenih u prirodi, glumica je sada pokazala još jedan upečatljiv kadar - ogromnu ljuljašku iznad tropske šume, sa koje se pruža pogled na nepregledno zelenilo.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu, Sloboda je zabeležena u trenutku dok se ljulja visoko iznad krošnji, a upravo takve džinovske ljuljaške godinama su jedan od prepoznatljivih simbola turističkog Balija. Za nju je, čini se, ovo putovanje pre svega prilika da uspori, odmori i uživa u prirodi, daleko od kamera, seta i svakodnevnih obaveza.

Pogledajte u galeriji kadrove sa tropske destinacije:

Sloboda Mićalović pokazala kako uživa na Baliju Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Posebnu pažnju pratilaca privuklo je i njeno sasvim prirodno izdanje. Tokom odmora glumica se uglavnom pojavljuje bez jake šminke, što nije neobično kada je ona u pitanju. Mićalovićeva je i ranije više puta pokazivala lice bez filtera i šminke, a otvoreno je govorila i o tome koliko joj je redovna nega važna.

„Nikada ne preskačem čišćenje lica“

Iako privatno voli jednostavan i nenametljiv izgled, Sloboda negu kože ne prepušta slučaju. Kako je svojevremeno objasnila, lice za nju nije samo pitanje estetike, već i deo posla kojim se bavi.

Sloboda Mićalović u uskoj crnoj haljini i sa belim minđušama.png
Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

- Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam negovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla. Uvek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer nega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - rekla je jednom prilikom. 

Za glumicu nega, međutim, ne podrazumeva samo kozmetiku. Više puta je govorila da dobar izgled povezuje i sa snom, pravilnom ishranom, hidratacijom i vremenom koje žena odvaja samo za sebe.

Sloboda Mićalović u kozmetičkom salonu
Sloboda Mićalović uživa u kozmetičkom salonu Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Vreme za sebe smatra ulaganjem, a ne luksuzom

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar. Sve to dođe na red, pa i lepota lica - rekla je Mićalovićeva.3

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 Video: Sloboda Mićaloivć peva, a Nataša Ninković pada u sevdah

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Sloboda Mićalović zapevala, a Nataša Ninković pala u sevdah Izvor: instagram/natasaninkovic