Viktorija Bekam vežba na steperu u bordo suknji i visokim potpeticama tokom boravka u Parizu

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Viktorija Bekam poznata je po disciplini kada su trening i izgled u pitanju, ali je tokom boravka u Parizu pokazala da čak ni vežbanje kod nje ne mora da izgleda uobičajeno. Modna dizajnerka snimila se na steperu u dugoj bordo suknji, ružičastoj bluzi i vrtoglavo visokim potpeticama, potpuno našminkana i sa raspuštenom kosom, kao da je krenula pravo na reviju, a ne na trening.

Snimak je objavila na Instagramu tokom Nedelje mode u Parizu, koja traje od 28. septembra do 6. oktobra, a Viktorija će upravo tamo predstaviti novu kolekciju svog brenda za proleće/leto 2027. godine.

Viktorija Bekam vežba na steperu u bordo suknji i visokim potpeticama tokom boravka u Parizu Foto: Instagram/victoriabeckham

Dok je lagano hodala na steperu i smejala se pred kamerom, u pozadini se čuo glas njenog supruga Dejvida Bekama.

- Izgleda da si spremna - dobacio joj je Dejvid.

Viktorija mu je odgovorila emotikonom koji plače od smeha, a ceo trenutak delovao je kao mala porodična šala usred priprema za jedan od najvažnijih modnih događaja godine.

Viktorija Bekam vežba na steperu u bordo suknji i visokim potpeticama tokom boravka u Parizu Foto: Instagram/victoriabeckham

U Parizu je čeka važna revija

Za Viktoriju Bekam ovogodišnja Nedelja mode ima poseban značaj. Njena modna kuća predstaviće kolekciju za proleće i leto 2027, a revija dolazi u trenutku kada njen brend beleži važnu poslovnu prekretnicu. Britanski mediji navode da će ovo biti njena prva pariška revija nakon što je kompanija prijavila prvi operativni profit posle 18 godina poslovanja.

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