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Lana Radeljak, ćerka glumice Ene Begović i preduzetnika Josipa Radeljaka Dikana, sredinom oktobra će se udati za Antonija Barišića, magistra hemije koji je javnosti poznat i po učešću u kulinarskom takmičenju „MasterChef“ 2022. godine. Venčanje će biti održano u Zagrebu, prenose hrvatski mediji.

Ena Begović u filmu Pad Italije Foto: Centar Film

Pripreme za svadbu su već uveliko počele. Ćerka Ene Begović, Lana, je nedavno bila kod svog omiljenog frizera u centru Zagreba, gde je dogovarala termin za frizuru za venčanje.

Devojačko veče na Siciliji

Lana je devojačko veče proslavila sa prijateljicama na Siciliji. Umesto klasičnog noćnog provoda, izabrala je nekoliko dana plovidbe, druženja i uživanja na italijanskom suncu. Fotografije sa tog putovanja objavila je i na društvenim mrežama.

Ovako su se upoznali

Lana i Antonio upoznali su se u periodu kada se Antonio prijavljivao za „MasterChef“. Lana je kasnije ispričala da mu je bila podrška tokom čitavog tog procesa. Verili su se prošle godine.

„Antonio i ja smo zajedno već tri godine i iskreno mogu da kažem da je moja najveća podrška, ne samo kada su u pitanju društvene mreže, već i u životu uopšte. I pre nego što sam otvorila svoje profile na društvenim mrežama za javnost, bodrio me je i podsticao moje samopouzdanje da počnem da radim ono što volim i što me zanima.

On je jedna od najboljih osoba koje sam do sada upoznala – osoba koja svakodnevno unosi mir i pozitivnu energiju u moj život. Antonio je po prirodi veoma optimističan, bukvalno se svakog dana budi sa osmehom na licu. Njegova energija je zarazna i neverovatno pozitivno utiče na sve oko njega, pa tako i na mene.

Lana Radeljak je ćerka Ene Begović Foto: Printscreen/Instagram/LanaRadeljak

Osim toga, veoma je motivisan i posvećen svemu što radi. Na primer, prošle godine je u Beču istrčao svoj prvi maraton, a sada se punom parom priprema za drugi, koji će trčati ovog proleća. Njegova posvećenost i disciplina inspirišu me da i ja budem bolja verzija sebe.

Izuzetno je inteligentan i saosećajan i veoma sam zahvalna što ga imam u svom životu“, rekla je tada.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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