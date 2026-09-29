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Norveška kraljevska porodica je proteklih meseci imala vrlo težak period, a sada se, iako s novim titulama, njeni članovi vraćaju svakodnevnom životu.

Tako je novi kralj Norveške Hokon VIII nedavno otišao u kupovinu, a kupci u prodavnici su bili prilično iznenađeni kad su ga ugledali kako bira voće.

On je viđen u supermarketu Kiwi, a trenutak kada je pazario voće je zabeležio fotograf Volodimir Buha, koji se tog dana slučajno našao na istom mestu.

Lokalni mediji su preneli da je za lokalno stanovništvo mesta Redberg ovo bilo veliko iznenađenje jer je Hokon pre samo nekoliko nedelja preuzeo presto od svog pokojnog oca kralja Haralda.

Kralj Hokon je u prodavnicu došao u crnoj, ležernoj odeći, a dok je birao voće nekoliko kupaca ga je prepoznalo i prišlo da ga pozdravi. Prema izveštajima norveških medija, kralj nije pokušavao da izbegne pažnju, već je razgovarao s ljudima, smeškao se i odvojio vreme da popriča s građanima koji su poželeli da mu se jave.

On je, inače, kupovao namirnice na putu ka porodičnoj vikendici u Uvdalu, gde je planirao da provede jesenji odmor.

Kako ističe kraljevska komentatorka Tove Talesen, kralj i njegova supruga kraljica Mete-Marit su i ranije kupovali u istom supermarketu, još dok su bili prestolonaslednik i prestolonaslednica.

Jednostavan život norveškog kralja

Kralj Hokon je poznat po tome što se trudio da vodi koliko je moguće običan život, uprkos svom kraljevskom poreklu i tituli.

Kralj Hakon VIII Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Za razliku od oca i dede, koji su studirali na Oksfordu, Hokon je odlučio da ode još dalje, sve do Kalifornije, gde je upisao Univerzitet Kalifornije u Berkliju. Kako je kasnije opisao, želeo je da bude "što je moguće dalje" od svog doma.

On je, inače, bio prvi član norveške kraljevske porodice koji je pohađao lokalnu, državnu osnovnu školu umesto privatnih i uglednih institucija.

U autobiografiji "Hokon", objavljenoj 2023. godine, prisetio se školskih dana i objasnio da mu nije bilo prijatno da se ističe činjenica da je princ.

– Da, bio sam član kraljevske porodice, ali nisam želeo da pričam o tome... U školi me je to činilo nervoznim – napisao je.

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