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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Kosem i Zulfikar
Kosem juri prema dvoru da spasi život sina Foto: Promo

Sadržaj 76. epizode

Sultan Osman se, posle dobijanja fetve kojom se dozvoljava pogubljenje princa Mehmeda, priprema za potez koji će obeležiti njegovu vladavinu, a Kosem čini sve što može da spreči sinovljevu smrt. Dok janičari kreću prema dvoru kako bi zaštitili princa, Dženet pokušava da zaustavi svog muža Omara-efendiju, svesna da bi njegova umešanost u ovaj slučaj mogla imati kobne posledice.

Iako se oko dvora podiže pobuna, Osman ostaje odlučan u nameri da kazni brata. Svom bratu upućuje poslednje reči, a onda ga prepušta dželatima. Kosem stiže prekasno i suočava se sa najtežim gubitkom. Krici majke kojoj je oduzet sin odzvanjaju palatom. Mehmedova smrt ostavlja duboku ranu u porodici, dok prinčevi strahuju da bi i oni mogli postati Osmanove žrtve. U međuvremenu, sultan počinje da oseća težinu odluke koju je doneo.

sultan Osman II i princ Mehmed
Sultan Osman II vodi poslednji razgovor sa bratom Foto: Promo

Prošlo je 11 dana od pogubljenja princa Mehmeda. Oštra zima dodatno produbljuje nemir u prestonici. Grad je okovan snegom, putevi i trgovina su blokirani, narod gladuje, a neredi se šire. Osman uverenje da je oštra zima kazna zbog bratoubistva sve više povezuje sa sopstvenom vlašću. Posle susreta sa Kosem nad grobom princa Mehmeda u turbetu Ahmeda I kod Plave džamije, ona otvoreno prekida odnos sa njim i upozorava ga da će ga, ukoliko ugrozi njenu decu, sama ubiti.

Dok se vojska i učenjaci okreću protiv Osmana, među Koseminim protivnicima počinje nova borba za presto. Zulfikar odlučuje da stane na Iskenderovu stranu, ali sultanija Safije i dalje ne veruje njegovim namerama. U trenutku kada se savezništva menjaju, Iskender dobija obećanje podrške, uz pretnju da oni koji mu se suprotstave mogu očekivati kaznu.

Zulfikar se zaklinje na vernost Iskenderu
Zulfikar se zaklinje na vernost Iskenderu Foto: Promo

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Bonus video: 

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