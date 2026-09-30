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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem juri prema dvoru da spasi život sina Foto: Promo

Sadržaj 76. epizode

Sultan Osman se, posle dobijanja fetve kojom se dozvoljava pogubljenje princa Mehmeda, priprema za potez koji će obeležiti njegovu vladavinu, a Kosem čini sve što može da spreči sinovljevu smrt. Dok janičari kreću prema dvoru kako bi zaštitili princa, Dženet pokušava da zaustavi svog muža Omara-efendiju, svesna da bi njegova umešanost u ovaj slučaj mogla imati kobne posledice.

Iako se oko dvora podiže pobuna, Osman ostaje odlučan u nameri da kazni brata. Svom bratu upućuje poslednje reči, a onda ga prepušta dželatima. Kosem stiže prekasno i suočava se sa najtežim gubitkom. Krici majke kojoj je oduzet sin odzvanjaju palatom. Mehmedova smrt ostavlja duboku ranu u porodici, dok prinčevi strahuju da bi i oni mogli postati Osmanove žrtve. U međuvremenu, sultan počinje da oseća težinu odluke koju je doneo.

Sultan Osman II vodi poslednji razgovor sa bratom Foto: Promo

Prošlo je 11 dana od pogubljenja princa Mehmeda. Oštra zima dodatno produbljuje nemir u prestonici. Grad je okovan snegom, putevi i trgovina su blokirani, narod gladuje, a neredi se šire. Osman uverenje da je oštra zima kazna zbog bratoubistva sve više povezuje sa sopstvenom vlašću. Posle susreta sa Kosem nad grobom princa Mehmeda u turbetu Ahmeda I kod Plave džamije, ona otvoreno prekida odnos sa njim i upozorava ga da će ga, ukoliko ugrozi njenu decu, sama ubiti.

Dok se vojska i učenjaci okreću protiv Osmana, među Koseminim protivnicima počinje nova borba za presto. Zulfikar odlučuje da stane na Iskenderovu stranu, ali sultanija Safije i dalje ne veruje njegovim namerama. U trenutku kada se savezništva menjaju, Iskender dobija obećanje podrške, uz pretnju da oni koji mu se suprotstave mogu očekivati kaznu.

Zulfikar se zaklinje na vernost Iskenderu Foto: Promo

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