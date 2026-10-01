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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je odlučila da se osveti svima zbog ubistva princa Mehmeda Foto: Promo

Sadržaj 77. epizode

Teška zima donosi glad i očaj u prestonicu. Zalihe se ubrzano troše, narod se smrzava i sve je više ljudi kojima je potrebna pomoć. Kosem otvara magacine Stare palate i naređuje da se namirnice podele stanovništvu, iako zna da će zbog te odluke naići na protivljenje sultanija Safije i Halime. Dok pomaže ljudima, ne zaboravlja na smrt svog sina i odlučuje da se svima osveti, a onaj kog će kazna prvog sustići je doveden pravo pred njene noge.

Ni sam sultan Osman ne može da ignoriše stanje u prestonici, kojeg narod krivi za oštru zimu i beznađe. Kada se uveri koliko narod pati, naređuje da se otvore dvorski magacini i da se pomoć podeli svima, zahtevajući da se obiđe svaka kuća. S druge strane, šejhul-islam Esad-efendija otvoreno mu govori da je pogubljenje princa Mehmeda bilo učinjeno uprkos upozorenjima, dok Osman pokušava da pridobije njegovu podršku. Mladi sultan u želji da učvrsti svoj položaj, donosi jednu neočekivanu odluku.

Sultan Osman II posećuje Esad-efendiju Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U međuvremenu, Hadži-aga se vraća u prestonicu, a Kosem otkriva Halime da je Iskender je živ, nameravajući da je okrene protiv Safije. Kada Halime pomoću Safinijog sluge utvrdi da je ovo istina, odlučuje da uđe u savez sa Kosem. S druge strane, Osman se na sastaje sa Akile i traži njen pristanak na brak. Iako je njihov susret bio tek nedavno, ona prihvata njegovu prosidbu.

Zima se završila, a brak ubrzo biva sklopljen. Dok Meleksima teško prihvata da deli sultana sa drugom ženom, iza kulisa se sprema mnogo opasnija igra - sultan Osman kreće u pohod, a Safije daje naređenje da bude svrgnut. U isto vreme, Esad-efendija i Kosem primećuju da Osman nikoga ne sluša i svojim postupcima sve više okreće učenjake protiv sebe, što neće izaći na dobro.

Kosem sklapa savez sa Halime Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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