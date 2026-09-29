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Voditeljka i džez pevačica Endžela Stribling preminula je u 58. godini, nakon dvogodišnje borbe sa karcinomom mozga.

Voditeljka je umrla mirno u svom domu u subotu, 26. septembra. Tužnu vest potvrdio je njen suprug Ken Vašington, koji je otkrio da je u poslednjim trenucima uz nju bila i njena sestra Darlin.

On je poručio da iza nje ostaje "nasleđe ljubavi, radosti, dobrote i inspiracije", kao i glas i duh koji "nikada neće biti zaboravljeni".

Voditeljka je svoju borbu sa teškom bolešću uglavnom držala u tajnosti od javnosti. Ipak, u prošlogodišnjoj rođendanskoj objavi opisala je prethodnih 12 meseci kao najizazovnije u svom životu, spomenuvši "iznenadni zdravstveni izazov" i izrazivši zahvalnost što ga je preživela.

Endžela Stribling je karijeru započela nakon preseljenja iz Bafala u Vašington, izgradivši decenijama dugu karijeru u medijima i muzici.

Tokom devedesetih godina vodila je zabavnu emisiju Screen Scene na kanalu BET, a potom postala jedna od pionirki džez programa na toj mreži, vodeći emisije poput Jazz Central.

Bila je omiljeni glas slušalaca radija WHUR 96.3 FM, gde je vodila kasnonoćni program Pillow Talk with Angela, koji se emitovao i na platformi SiriusXM.