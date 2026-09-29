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Muzičar Džeri Li Luis rođen je na današnji dan 1935. godine. Proslavio se 1957. godine hitom „Whole Lotta Shakin' Goin' On“, a ubrzo je usledio i veliki uspeh sa pesmom „Great Balls of Fire“. Bio je jedan od pionira rokenrola, ali je njegova blistava karijera gotovo preko noći pala u drugi plan kada je javnost saznala za kontroverzni brak koji će ga godinama pratiti.

Oženio 13-godišnju rođaku

Džeri Li Luis ženio se čak sedam puta, ali nijedan njegov brak nije izazvao toliko pažnje kao onaj sa 13-godišnjom Majrom Gejl Braun.

Majra mu je bila prva rođaka, a dodatni skandal predstavljala je činjenica da Džeri u trenutku njihovog venčanja još nije bio zvanično razveden od prethodne supruge.

Par je pokušao da sakrije Majrine godine, pa su tvrdili da ona ima 15 godina. Međutim, istina je izašla na videlo tokom Luisove prve evropske turneje u maju 1958. godine.

Kada je Majra na londonskom aerodromu javno izjavila da je njegova supruga, usledio je pravi haos.

Javnost ga je žestoko osudila, a njegova turneja otkazana je nakon samo tri nastupa. Njegovi honorari, koji su tada iznosili oko 10.000 dolara po nastupu, pali su na svega 250 dolara.

Foto: Profimedia

Iza zatvorenih vrata brak nije bio bajka

Džeri Li Luis pokušavao je da popravi narušenu reputaciju, ali bez mnogo uspeha. On i Majra dobili su dvoje dece, Stiva i Fibi.

Njihov sin Stiv utopio se u bazenu kada je imao samo dve i po godine, a par se konačno razveo 1970. godine.

Majra je godinama kasnije govorila o njihovom odnosu, a u jednom intervjuu pre dve godine prisetila se i optužbi da je upravo ona bila kriva za propast Luisove karijere.

Međutim, otkrila je i da njihov brak zapravo nije bio ni približno bajka kakvom ga je predstavljala javnosti.

Kako je kasnije ispričala, iza zatvorenih vrata doživljavala je težak odnos, ali je zbog straha od supruga sve morala da predstavlja kao „med i mleko“.

Sumnje u smrt četvrte supruge

Godinama kasnije pojavile su se i tvrdnje da se Džeri Li Luis izvukao od optužbi povezanih sa čak dva smrtna slučaja.

Njegova četvrta supruga, Džeren Elizabet Gan Pejt, pronađena je mrtva u bazenu samo nekoliko nedelja pre nego što je njihov razvod trebalo da bude zvanično okončan. Pre smrti je na sudu svedočila protiv supruga zbog utaje poreza.

Policija je otvoreno sumnjala u muzičara, ali nikada nije pronađeno dovoljno dokaza koji bi ga povezali sa njenom smrću.

Foto: Profimedia

Drugi brak trajao samo 77 dana

Nedugo nakon toga Luis se oženio Šon Stivens. Njihov brak trajao je svega 77 dana. Šon je potom pronađena mrtva u svom krevetu.

Sluškinja koja je radila za porodicu kasnije je ispričala da je muzičar u trenutku kada je saznao da Šon više nema puls mirno sedeo u svojoj sobi, sa širom otvorenim prozorima. Prema njenim navodima, nije pokazao reakciju na vest o njenoj smrti.

Novinar Ričard Ben Krajmer javno je optužio Luisa za ubistvo, odnosno najmanje za umešanost u smrt njegove supruge.

Ipak, ni ovog puta policija nije imala dovoljno dokaza da protiv njega podigne optužnicu.

Džeri Li Luis Foto: Binder / akg-images / Profimedia

Umro u 88. godini

Džeri Li Luis ostao je upamćen kao jedan od pionira rokenrola i muzičar čiji su hitovi obeležili jednu eru.

Ipak, njegovu karijeru i privatni život decenijama su pratili skandali, kontroverzni brakovi i nerazjašnjene smrti njegovih supruga.

Preminuo je u 88. godini u svom domu u Memfisu.