da li je se sećate?

da li je se sećate?

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Televizijska publika najviše je pamti kao Marinu Popac, lepšu polovinu čuvenog doktora u neprevaziđenom serijalu "Srećni ljudi". Iako joj je ta rola donela najveću popularnost, glumački opus Bojane Kovačević obuhvata čitav niz uspešnih ostvarenja, među kojima su projekti poput "Otvorenih vrata", "Kir Janje", "Balkanskih pravila", "Ranjenog orla", "Mog rođaka sa sela", "Samca u braku" i "Igre sudbine".

Pogledajte u galeriji fotografije Bojane Kovačević:

1/8 Vidi galeriju Bojana Kovačević Foto: printscreen YT

Upravo je pojavljivanjem u drami "Igra sudbine" ponovo skrenula pažnju javnosti na sebe, ponajviše zbog toga što su mnogi gledaoci jedva uspeli da je prepoznaju u novom izdanju.

Porodični mir i pozorišne daske

Inače, Bojana nikada nije težila medijskoj eksponiranosti niti je punila novinske stupce. Daleko od estradnih svetala i javnih manifestacija, svoj profesionalni put usmerila je ka radu u pozorištu, gde je i danas izuzetno aktivna, paralelno se posvećujući edukaciji mladih glumačkih naraštaja.

Na privatnom planu pronašla je potpunu ostvarenost kao supruga i majka, ponosna je na sina Relju, a svom devojačkom prezimenu zvanično je pridodala i prezime Gajin.

Inače, snimanje serije "Srećni ljudi“ odvijalo se u doba nezapamćene ekonomske krize i visoke inflacije. Zbog izuzetno niskih honorara, serijal su u to vreme napustila i neka od vodećih glumačkih imena, poput Tanje Bošković, ali je lik Marine Popac usprkos svemu ostao jedan od neizbrisivih pečata tog televizijskog razdoblja.

Pogledajte video: Isečak iz serije Bolji život