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Glumica Marina Ćosić, koja je trenutno u drugom stanju, otvoreno je govorila o tome kako izgledaju njeni poslednji dani, daleko od ulepšane slike koju društvene mreže često umeju da stvore. Uz trudnoću i svakodnevne obaveze, porodica se suočila i sa problemom koji ima njena ćerka, pa se njihova svakodnevica pretvorila u neprekidno pranje, dezinfekciju, terapiju i pokušaj da sve drže pod kontrolom.

Marina nije skrivala koliko ju je sve to iscrpelo. Kako je objasnila, fotografija koju je objavila ni približno ne pokazuje kako se zaista oseća, a fizički umor dodatno pojačavaju trudnoća i nelagodnost koju joj stvara položaj bebe.

„Ova slika nije slika pravog stanja“

Trudna Marina Ćosić otkrila da njena ćerka ima gliste Foto: Instagram/marinacosic

- Ova slika nije slika pravog stanja. Ovde izgledam 30 puta bolje nego uživo. Prethodnih dana se borimo protiv glista i kuća se konstantno cela dezinfikuje. Razvila sam sistem sređivanja i pranja koji je praktičan a radi posao, ali sam premorena - mentalno i fizički. Beba kao da namerno poprečno stoji pa mi je stomak kao kamen sve vreme, a onda ne mogu od umora da zaspim uveče do 00h.

Doktor kaže da smo ih uhvatile (a slučajno sasvim) na samom početku i da će sve brzo da se završi, ali meni ova 3 dana traju kao večnost. Operi, osuši, dezinfikuj, obriši, podsećaj, pij lekove, pij suplemente između, hrana koja dodatno podržava izbacivanje, objašnjavaj 1.000 puta sve jer učimo nešto novo. Hvala dragom Bogu pa je Sofi ultra razumno biće - napisala je ona.

Foto: Nemanja Nikolić

Iako je jasno da su poslednji dani za nju bili veoma naporni, Marina je istakla i da joj mnogo znači to što Sofija dobro razume ono što joj objašnjava.

Film „Troje“ pokazao joj je koliko je njen brak stabilan

Marina je ranije govorila i o periodu koji je usledio nakon snimanja trilera "Troje", filma koji je zbog svoje teme izazvao veliku pažnju javnosti. Za nju to iskustvo nije bilo važno samo profesionalno, već i privatno, jer je upravo tada, kako je ispričala, još jasnije videla koliko poverenja postoji između nje i supruga.

Marina Ćosić u filmu Troje Foto: Promo

- Moj suprug je jedan od retkih ljudi koji bi prihvatio da njegova žena takvo nešto radi. Mi smo četiri godine zajedno, imamo Sofiju od godinu i nešto dana i ja dolazim sa ponudom za film koju sve glumice u Srbiji odbijaju. Rekla sam mu da imam ponudu za film sa škakljivom temom. Videla sam koliko je on zreo, koliko je siguran u naš odnos, koliko je pun poverenja, koliko je normalno biće. Zahvalna sam na podršci, jer mi je to mnogo značilo. Kad sam pogledala film, nisam osetila neprijatnost, već ponos - ispričala je glumica u podkastu "Biti žena".

Verili se i venčali istog dana

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen suprug Nikola:

1/8 Vidi galeriju Marina Ćosić se udala i verila istog dana u septembru 2020. godine Foto: Instagram/marinacosic

Marina i Nikola imaju i prilično neobičnu ljubavnu priču. U septembru 2020. godine verili su se i venčali istog dana, bez velike ceremonije i klasične svadbene pompe. Glumica tada nije nosila venčanicu, ali je, u duhu tradicije, bila obučena u belo od glave do pete.

Njihova ćerka Sofija rođena je u januaru 2021. godine, a godinu dana kasnije par je odlučio da organizuje veću proslavu za porodicu, prijatelje i kolege. Pošto su već bili zvanično venčani, ceremoniju je vodio "lažni" matičar, dok su za prvi ples odabrali pesmu "Ja sam mali paradajz". Izbor je imao posebnu simboliku jer im se tokom plesa pridružila i njihova ćerka.

Video: Marina Ćosić pokazala trudnički stomak