Objavljen snimak Preslija Gerbera iz ustanove u kojoj je umro: Evo kako su izgledali njegovi poslednji sati, tenzije se ne smiruju
- Novi snimak Preslija Gerbera pojavio se desetak dana nakon smrti i pokazuje ga u centru za oporavak u Santa Moniki, nekoliko sati pre nego što je pronađen mrtav.
- Američki mediji navode da je u ustanovu stigao iste subote uveče, a policija je već narednog jutra intervenisala zbog prijave moguće predoziranosti.
- Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen, dok porodica traži privatnost i planira oproštaj bez medija.
Novi snimak Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford i Rendija Gerbera, pojavio se u američkim medijima desetak dana nakon njegove smrti i ponovo otvorio pitanja o poslednjim satima koje je proveo u centru za oporavak u Santa Moniki.
Video, do kojeg je došao Page Six, navodno je nastao u subotu uveče, svega nekoliko sati pre nego što je 27-godišnji Presli pronađen mrtav. Na snimku se vidi kako sam drži kameru i pokazuje prostor u kojem je boravio, od spavaće sobe sa više kreveta do balkona sa pogledom na uređeno imanje i panoramu grada. Dva izvora potvrdila su za Page Six da je video snimljen upravo te večeri.
Snimao prostor u kojem je proveo poslednju noć
Presli je na snimku obučen u belu majicu bez rukava, nosi naočare i srebrni lančić, dok su vidljive i njegove prepoznatljive tetovaže na vratu. Deluje kao da kamerom pravi kratak obilazak prostorija u kojima je smešten, bez posebnog obraćanja javnosti ili objašnjavanja zbog čega snima.
Resolutions Living, objekat u kojem je boravio, predstavlja se kao rezidencijalni program oporavka, a ne kao klasična bolnica ili detoks centar. U okviru objekta nalaze se prostorije za boravak, teretana, bioskopska sala, kuhinja i drugi sadržaji namenjeni rezidentima. Program se, prema podacima centra, zasniva na višefaznom pristupu koji uključuje postavljanje ciljeva, volontiranje i aktivnosti usmerene na oporavak.
U centar stigao svega nekoliko sati ranije
Prema navodima američkih medija, Presli je u objekat stigao iste subote, dakle svega nekoliko sati pre smrti. Los Angeles Times je objavio da je u rezidenciju ušao u subotu uveče, dok je policija već narednog jutra intervenisala zbog prijave moguće predoziranosti.
U audio-snimku komunikacije hitnih službi, do kojeg je došao Page Six, pominju se „srčani zastoj“ i „predoziranje“. Ipak, zvaničan uzrok smrti Preslija Gerbera još nije utvrđen, a konačan nalaz zavisi od toksikoloških i drugih analiza medicinskog istražitelja.
Zbog toga se u ovom trenutku može govoriti samo o sumnji na predoziranje, ne i o potvrđenom uzroku smrti.
Izvori tvrdili da poslednjih dana „nije bio svoj“
Jedan izvor rekao je za Page Six da je Presli u danima pred smrt delovao drugačije nego inače i da „nije bio svoj“. Takve tvrdnje, međutim, dolaze iz anonimnih izvora i nisu deo zvaničnog medicinskog nalaza.
Pogledajte u galeriji porodične fotografije Perslija Gerbera sa roditeljima i sestrom:
Poznato je da je Presli prethodnih godina otvoreno govorio o zavisnosti i problemima sa mentalnim zdravljem. Mesecima pre smrti pričao je i o pokušajima lečenja, kao i o različitim terapijama kroz koje je prolazio.
Porodica traži privatnost
Nakon njegove smrti porodica se oglasila preko predstavnika i zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost u periodu koji je opisala kao izuzetno težak i bolan.
Američki mediji prenose i da su njegova majka Sindi Kraford i mlađa sestra Kaja Gerber veoma teško podnele gubitak. Izvori bliski porodici navode da su Presli i Kaja bili izuzetno povezani i da je njihov odnos bio mnogo više od uobičajene bliskosti brata i sestre. Te tvrdnje, međutim, nisu javno komentarisali članovi porodice.
Porodica želi da se oproštaj održi daleko od kamera
Prema informacijama koje su se pojavile u američkim medijima, Presli je kremiran, dok porodica navodno želi da njegovu urnu zadrži u porodičnom domu u Malibuu.
Istovremeno se govori i o planiranju privatnog memorijala, bez prisustva medija i paparaca, što je u skladu sa molbom porodice da im se u ovom trenutku omogući mir.
Video: Sindi Kraford