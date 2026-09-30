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Novi snimak Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford i Rendija Gerbera, pojavio se u američkim medijima desetak dana nakon njegove smrti i ponovo otvorio pitanja o poslednjim satima koje je proveo u centru za oporavak u Santa Moniki.

Video, do kojeg je došao Page Six, navodno je nastao u subotu uveče, svega nekoliko sati pre nego što je 27-godišnji Presli pronađen mrtav. Na snimku se vidi kako sam drži kameru i pokazuje prostor u kojem je boravio, od spavaće sobe sa više kreveta do balkona sa pogledom na uređeno imanje i panoramu grada. Dva izvora potvrdila su za Page Six da je video snimljen upravo te večeri.

Snimao prostor u kojem je proveo poslednju noć

Presli je na snimku obučen u belu majicu bez rukava, nosi naočare i srebrni lančić, dok su vidljive i njegove prepoznatljive tetovaže na vratu. Deluje kao da kamerom pravi kratak obilazak prostorija u kojima je smešten, bez posebnog obraćanja javnosti ili objašnjavanja zbog čega snima.

Resolutions Living, objekat u kojem je boravio, predstavlja se kao rezidencijalni program oporavka, a ne kao klasična bolnica ili detoks centar. U okviru objekta nalaze se prostorije za boravak, teretana, bioskopska sala, kuhinja i drugi sadržaji namenjeni rezidentima. Program se, prema podacima centra, zasniva na višefaznom pristupu koji uključuje postavljanje ciljeva, volontiranje i aktivnosti usmerene na oporavak.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

U centar stigao svega nekoliko sati ranije

Prema navodima američkih medija, Presli je u objekat stigao iste subote, dakle svega nekoliko sati pre smrti. Los Angeles Times je objavio da je u rezidenciju ušao u subotu uveče, dok je policija već narednog jutra intervenisala zbog prijave moguće predoziranosti.

U audio-snimku komunikacije hitnih službi, do kojeg je došao Page Six, pominju se „srčani zastoj“ i „predoziranje“. Ipak, zvaničan uzrok smrti Preslija Gerbera još nije utvrđen, a konačan nalaz zavisi od toksikoloških i drugih analiza medicinskog istražitelja.

Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Zbog toga se u ovom trenutku može govoriti samo o sumnji na predoziranje, ne i o potvrđenom uzroku smrti.

Izvori tvrdili da poslednjih dana „nije bio svoj“

Jedan izvor rekao je za Page Six da je Presli u danima pred smrt delovao drugačije nego inače i da „nije bio svoj“. Takve tvrdnje, međutim, dolaze iz anonimnih izvora i nisu deo zvaničnog medicinskog nalaza.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Perslija Gerbera sa roditeljima i sestrom:

1/14 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Niklas Halle'n/EPA

Poznato je da je Presli prethodnih godina otvoreno govorio o zavisnosti i problemima sa mentalnim zdravljem. Mesecima pre smrti pričao je i o pokušajima lečenja, kao i o različitim terapijama kroz koje je prolazio.

Porodica traži privatnost

Nakon njegove smrti porodica se oglasila preko predstavnika i zamolila javnost da poštuje njihovu privatnost u periodu koji je opisala kao izuzetno težak i bolan.

Američki mediji prenose i da su njegova majka Sindi Kraford i mlađa sestra Kaja Gerber veoma teško podnele gubitak. Izvori bliski porodici navode da su Presli i Kaja bili izuzetno povezani i da je njihov odnos bio mnogo više od uobičajene bliskosti brata i sestre. Te tvrdnje, međutim, nisu javno komentarisali članovi porodice.

Presli Gerber, Kaja Gerber Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodica želi da se oproštaj održi daleko od kamera

Prema informacijama koje su se pojavile u američkim medijima, Presli je kremiran, dok porodica navodno želi da njegovu urnu zadrži u porodičnom domu u Malibuu.

Istovremeno se govori i o planiranju privatnog memorijala, bez prisustva medija i paparaca, što je u skladu sa molbom porodice da im se u ovom trenutku omogući mir.

Video: Sindi Kraford