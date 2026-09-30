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Korisnici društvenih mreža raspravljaju o upečatljivim sličnostima između emotivne scene žalosti u trećoj sezoni serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon), drugoj epizodi, u kojoj Ema D'Arsi kao Rejnira oplakuje sina Džejsa, i nezaboravnog trenutka iz turske drame "Sultanija Kosem", u kojoj je glavnu ulogu igrala Beren Sat.

Sultanija Kosem i Rejnira Targarjen Foto: Printsrkin

Sudar svetova

Svetovi Vesterosa i Osmanskog carstva naizgled su se sudarili u neočekivanoj filmskoj raspravi. Nakon dugo iščekivane premijere 3. sezone serije „House of the Dragon“, koja je na HBO-u i platformi Max prikazana krajem juna 2026. godine, jedna scena iz druge epizode postala je centar viralne rasprave na društvenim mrežama. Gledaoci ukazuju na neobične sličnosti između potresnog trenutka u kojem kraljica Rejnira Targarjen tuguje za sinom i scene iz spektakularne turske drame "Sultanija Kosem", snimljene 11 godina ranije.

Kosem sa princom Mehmedom u ostalom decom Foto: Promo

Poređenje je privuklo pažnju zahvaljujući viralnom snimku koji spaja Rejnirinu scenu sa scenom u kojoj Kosem doživljava slom od bola kada ugleda mrtvog sina, princa Mehmeda, u seriji "Sultanija Kosem". Ova turska istorijska drama iz 2015. godine, koja se trenutno emituje na Kurir zeleviziji, prati život sultanije Mahpejker Kosem, jedne od najuticajnijih žena u istoriji Osmanskog carstva.

Obožavaoci su primetili brojne vizuelne i emotivne sličnosti između dve scene. U "Kući zmaja" kraljica prilazi telu preminulog sina položenom na nosila, kao i Kosem u turskoj drami, njen potpuni slom od tuge, određeni pokreti likova i ruku dok pružaju ruke prema sinovima, sličan kadar kamere, pa čak i način na koji su postavljeni likovi u pozadini. Celokupan emotivni tok scena, koji vodi ka sirovom i intenzivnom prikazu gubitka, mnogima je delovao izuzetno slično.

Reakcije korisnika na viralno poređenje

Viralni snimak pokrenuo je brojne reakcije na društvenim mrežama, podstakavši gledaoce da izvuku zaključke.

Mnogi obožavaoci obe serije izrazili su iznenađenje zbog sličnosti. „Definitivno sam pomislila na ovu scenu dok sam sinoć gledala epizodu“, navela je jedna obožavateljka, dok je druga, koja prati tursku dramu, napisala: „O, moj Bože, pomislila sam da sam jedina koja je primetila ovu filmsku paralelu.“ Neki su ukazali i na sličnosti u dijalozima.

Posebno su se oglasili turski fanovi, hvaleći i Beren Sat i Emu D'Arsi zbog njihovih upečatljivih glumačkih interpretacija. Jedna obožavateljka je, uz pohvale na račun D'Arsi, napisala: „Kada sam videla scenu između Rejnire i Džejsa, setila sam se iste scene sa Kosem i Mehmedom. Ema D'Arsi je bila odlična, ali Beren Sat maestralno prikazuje bol zbog gubitka sina.“

Pogledajte u galeriji fotografije Beren Sat u ulozi sultanije Kosem:

1/21 Vidi galeriju Beren Sat kao sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Forum Reddit je, takođe, vrlo aktivan u komentarisanju fenomena navedenih serija. Jedna korisnica je čak zaključila da "Kuća zmaja" krade scene iz "Sultanije Kosem":

"Znam da se Alisent često poredi sa Hurem ili Mahidevran. I sama mislim da je njen lik najsličniji Mahidevran. Ipak, 'Sulejmana Veličanstvenog' sam oduvek doživljavala kao 'Igru prestola', a 'Sultaniju Kosem' kao 'Kuću zmaja'. Struktura je prilično slična. Ahmed i Viseris su miroljubivi, dugovečni vladari koji zabrljaju oko pitanja nasleđivanja i nakon njihove smrti ostave haos za sobom. Njihovo nečinjenje i neodlučnost donose potpuni haos.

Toliko su slični da 'Kuća zmaja' sada usput krade scene iz Kosem. Rejnirina scena tuge bila je bukvalno kadar po kadar preslikana iz scene u kojoj Kosem vidi mrtvo telo svog sina. Zbog tog poređenja sam počela da razmišljam koliko je sultanija Halime zapravo slična Alisent. Na neki način prisvaja presto (ja sam na strani zelenih i ne mislim da su Ejgon i Alisent uzurpatori, ali dobro) i ima sina koji u početku čak nije ni želeo da se popne na presto.

Foto: Warner Bros

S druge strane, to bi značilo da je Helena zapravo Dilruba, a to jednostavno ne mogu da prihvatim. Porediti Helenu sa Dilrubom je ogromna uvreda za jadnu, dobrodušnu Helenu. Dakle, šta vi mislite?“

Ovo, međutim, nije bilo jedino poređenje dve serije. Gledaoci su masovno komentarisali kostime, glumu i produkciju, upoređujući dve serije i ističući brojne sličnosti, dok je većina prednost davala turskoj drami zbog načina na koji je prikazala snažne emotivne trenutke i složene odnose među likovima.

Anketa Da li je Kuća zmaja iskopirala Sultaniju Kosem? JESTE, scene su iste 100% NIJE, scene uopšte ne liče 0%

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