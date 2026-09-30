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Postoje izvođači čije pesme nikada ne postanu nostalgija. Samo dobiju nove generacije koje ih pevaju. Upravo zato će 9. oktobra na scenu BitefArtCafe stati Vanna, umetnica čiji glas već više od tri decenije predstavlja jedan od zaštitnih znakova regionalne pop muzike.

Od prvih velikih hitova sa grupom ET, preko solo karijere koja je donela neke od najlepših pop balada i radijskih klasika, do rasprodatih koncertnih dvorana širom regiona, Vanna je ostala sinonim za vrhunsku interpretaciju i pesme koje traju mnogo duže od jednog muzičkog trenda. Tokom karijere osvojila je brojne nagrade, predstavljala Hrvatsku na Pesmi Evrovizije i objavila sedam studijskih albuma, dok njeni koncerti i danas okupljaju publiku svih generacija. Govoreći o svojim koncertima, Vanna je jednom prilikom rekla: "Veselim se koncertu, a tko god dođe neka se spremi da zajedno napravimo pravi spektakl!" Ta rečenica najbolje opisuje i ono što publiku očekuje u Beogradu 9. oktobra. Veče za pevanje uglas, za pesme koje svi znaju i za koncert koji će još jednom potvrditi zašto Vanna i dalje pripada samom vrhu regionalne pop scene.

Povodom koncerta, raygovarali smo sa Vannom: 1.Posle toliko godina na sceni, šta vas danas uzbudi više, nova pesma ili koncert?

I jedno i drugo, ali na različite načine. Naime, stvarati pjesmu me veseli najviše, ali se nakon završetka tog procesa moram nositi i sa strepnjom kako će pjesma proći, a zbog koncerta malo strepim prije početka, a dobar me adrenalin onda poslije dugo drži.

2. Da možete da izbacite jednu stvar iz muzičke industrije i jednu da vratite, šta biste izabrali?

Umjesto koncepta formatiranog radija, vratila bih stari concept radija koji ima i neku moralnu odgovornost umjesto samo marketinške.

3. Danas svi pričaju o algoritmima. Da li verujete da dobra pesma i dalje može da pronađe publiku sama?

Može, ali možda teže i možda joj duže treba. I možda ne zahvati toliko široko jer ne postoji koncept mainstream-a kao nekad.

4. Često deluje da publika danas traži autentičnost više nego savršenstvo. Da li vam je danas lakše da budete svoji nego pre dvadeset godina?

Vanna Foto: Danica Trajković

Ja mislim da to samo tako djeluje; ono što se nudi je vrlo često samo preslikan obrazac scenskog ponašanja koji već ima neki dokazani domet odnosno – igra na sigurno. To i nije tako teško za shvatiti ako osvijestimo da publika kojoj se obraćaš i nema neko veliko glazbeno predznanje. Stvarna autentičnost u sebi nosi rizik da ćeš nekima (ili mnogima) biti popularno rečeno “too much”, autentičnost bi po definiciji morala nositi i kakvu takvu originalnost, što znači i biti drugačiji, pomalo nepoznat, a strah od nepoznatog je uređen u ljudima i ono što ne razumiju i u životu i na sceni najprije osuđuju, pomalo ismijavaju i čekaju potvrdu sa strane, od nekog drugog, nekog s nekim autoritetom, da je to “autentično” zapravo dobro. Često za taj proces nemaju strpljenja ni umjetnici, ni publika, ni formatirane radio stanice, ni tik-tok algoritam, ni Instagram trend. Što se mene tiče – ja sam autentična od početka, od početka sam makar koautor pjesama koje izvodim, prilagođavam svoj glazbeni izričaj i svom životnom sazrijevanju kroz nove pjesme koje stvaram, pa i kad publika nema dovoljno strpljenja da posluša što novo imam za reći – uvijek stojim iza onih starijih pjesama, ali neću nikad prestati nuditi svoje novo viđenje ni sebe ni glazbe.

5. Da li postoji pesma koju ste snimili, a za koju ste tek godinama kasnije shvatili koliko ljudima znači?

Uh, bojim se da često na koncertima ni ne odsviram sve pjesme koje nekom u publici znače puno više nego što sam mislila. Doduše, tako bude i meni kad odem na koncert nekog drugog glazbenika.

6. Šta vas publika najčešće pogrešno proceni kada vas upozna van bine?

Hahaha, ovisno u kojoj me fazi zateknu, ali neću puno pogriješiti ako kažem da sam često najtiša u društvu, ali najglasnija na pozornici. A to zna kod ljudi izazvati svakakve interpretacije.

7. Šta danas slušate kada ne pripremate koncert? Ima li nekog izvođača koji vas je u poslednje vreme potpuno iznenadio?

Pa npr. jako je osvježavajuć uspjeh jedne Raye ili Rosalie; to se zove autentičnost sa ozbiljno jakim glazbenim i scenskim pedigreom, praćeno sa nenametljivim girl-power šarmom. Sviđa mi se i prelaz Teddya Swimsa od cover-pjevača do autorske zvijezde, sviđa mi se i tenorsko/gimnastičarsko ludilo Benson Boona i još dosta toga, ali za prvu ruku je dosta.

8. Šta vas danas inspiriše više od muzike?

Filmovi, knjige, putovanja, razgovori...? Sve navedeno i dodajem još i sportske priče koje pratim i koje me oduševljavaju; sportski uspjesi su za mene i poezija, i SF akcijski film, i ljubavni roman i drama.

9. Da danas počinjete karijeru sa 25 godina, da li biste je gradili na isti način ili biste igrali po pravilima društvenih mreža?

Možda griješim, ali nisam sigurna da bih bila dobar materijal za uspjeh na društvenih mrežama. Bojim se da bih čekala predugo da me “netko otkrije” i skupljala frustracije kako drugima to lakše ide. A postoji i mogućnost da bih se baš zainatila i našla neku snagu da poremetim neki obrazac i skrenem pažnju na sebe. Naime, obje verzije žive u meni.

10.Šta želite da publika ponese kući posle koncerta u BitefArtCafe, osim dobrog raspoloženja?

Želju da dođu ponovo na moj koncert.

11.Koju pesmu biste voleli da ste vi napisali?

Bezbroj njih…

12.Da možete da provedete jedno veče sa bilo kojim muzičarem na svetu, bez koncerta i publike, ko bi to bio?

Sa Prince-om, ali bojim se da bi bio prečudan u konvencionalnom smislu druženja.Voljela bih i biti u društvu Dolly Parton i upijati malo tog iskričavog samopouzdanja.

Publiku u BitefArtCafe klubu očekuje koncert koji spaja bezvremenske hitove, vrhunski bend i atmosferu kakvu mogu da stvore samo izvođači čije su pesme postale deo života publike. Intimni koncertni prostor dodatno će naglasiti ono po čemu je Vanna oduvek bila posebna, emociju, neposrednost i glas koji jednako ubedljivo nosi i velike pop himne i najnežnije balade.

Ulaznice na sajtu

Datum: 9. oktobar 2026. Vrata otvaramo u 20:30 VANNA 22h