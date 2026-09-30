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Porodica Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford i Rendija Gerbera koji je preminuo 20. septembra u 27. godini, još uvek dogovara detalje njegovog poslednjeg ispraćaja. Želja im je, prema izvorima bliskim porodici, da se od njega oproste u što intimnijem krugu, daleko od kamera, fotografa i medijske pažnje.

Kako piše People, porodica još nije donela konačnu odluku o tome gde će se održati okupljanje. Emocije su i dalje snažne, zbog čega im je, tvrdi izvor, teško da donose odluke o sahrani.

Pogledajte u galeriji Preslija Gerbera sa porodicom:

1/14 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Niklas Halle'n/EPA

"Prioritet im je da sačuvaju privatnost, bez medija i paparaca", rekao je izvor za People.

Žele intiman oproštaj u Malibuu

Drugi izvor navodi da Sindi Kraford, njen suprug Rendi Gerber i njihova ćerka Kaja još uvek pokušavaju da odluče kako će izgledati oproštaj od Preslija. Iako žele da sve ostane u uskom krugu porodice i prijatelja, veliki broj ljudi koji su ga poznavali izrazio je želju da prisustvuje ispraćaju.

Jedna od mogućnosti o kojoj porodica razmišlja jeste Malibu, mesto koje bi imalo posebno značenje zbog Preslijeve ljubavi prema surfovanju i plaži.

Presli Gerber, Kaja Gerber Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodica je od njegove smrti nastojala da zadrži privatnost. Njen predstavnik potvrdio je vest o Preslijevoj smrti i zamolio javnost da im omogući mir tokom, kako su naveli, izuzetno teškog i bolnog perioda.

Uzrok smrti još nije zvanično utvrđen

Presli je preminuo 20. septembra u ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki. Imao je 27 godina. Obdukcija je završena, ali zvanični uzrok i način smrti za sada nisu utvrđeni jer se čekaju rezultati dodatnih testiranja.

Policija Santa Monike ranije je saopštila da slučaj istražuje kao moguću smrt usled predoziranja, te da nema naznaka krivičnog dela. Presli je poslednjih godina otvoreno govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću. Svoja iskustva delio je i u javnosti, želeći da podstakne otvoreniji razgovor o problemima sa kojima se i sam suočavao.

Presli Gerber Foto: Jordan Strauss/Invision

Poslednji put u javnosti se pojavio u junu, kada je zajedno sa roditeljima učestvovao na događaju posvećenom mentalnom zdravlju u Malibuu. Tokom razgovora govorio je o sopstvenim iskustvima i o važnosti iskrenosti i ranjivosti.

Poput majke Sindi Kraford i mlađe sestre Kaje Gerber, Presli se bavio modelingom. Karijeru je započeo kao tinejdžer i tokom godina je radio za poznate modne kuće i brendove.

Izvori bliski porodici ističu da su Kraford i Rendi Gerber bili snažno uključeni u život svog sina i nastojali da mu pruže podršku. Nakon njegove smrti porodica se povukla iz javnosti, a sada im je, prema People-u, najvažnije da organizuju oproštaj koji će ostati privatan i dostojanstven.

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