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Emanuel i Brižit Makron posetili su ovih dana špansku prestonicu, gde se odigrao susret prve dame i kraljice Letciije, koje su ubrzo nakon toga ponovo odmerile snage svojih stilova.

Brižit Makron i kraljica Leticija važe za jedne od najbolje odevenih žena sveta. Da li su juče bile na visini zadatka?

kraljica Leticija, kralj Filip, Emanuel Makron, Brižit Makron
Kraljica Leticija, kralj Filip, Emanuel i Brižit Makron Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Kraljica Leticija od koje se mnogo očekivalo kada je u pitanju modni stil, pojavila se u haljini modne kuće Carolina Herrera. Kolorit je predivan. Toaleta je u nežnoj nijansi nazvanoj „Cloudy Blue“ a dodatno je krasi prozirni, svetlucavi i diskretno ukrašeni izrez oko vrata. Svoj kraljevski izgled zaokružila je istorijskom španskom Florisnom tiarom iz 19. veka i minđušama iz svoje svadbene kolekcije nakita.

kraljica Leticija, kralj Filip
Kralj Filip i kraljica Leticija Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Brižit Makron koja je poslednjih dana imala niz važnih susreta, pa se tako srela i sa papom Lavom XVI, birala je mnimalističku siluetu pa je obukla dugu belu haljinu omiljenog brenda Louis Vuitton. Prednji deo haljine je u beloj boji, dok su bočne strane i dugi rukavi prekriveni efektnim srebrnim šljokicama koje su uokvirivale njenu figuru.

Kraljica Leticija, Brižit Makron
Brižit Makron i kraljica Leticija Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sudeći po komentarima, obe su ispunile očekivanja, a to je i očigledno čim se pogledaju fotografije njihovih modnih izdanja. Ističe se da su izbegle zamku "zastarele“ kraljevske i diplomatske garderobe odnosno da nisu birale previše tradicionalne krojeve već čiste linije koje deluju osvežavajuće i minimalistički.

Komentare objedinjuje rečenica: "Prikazale su moderan glamur i svaka čast na tome". Brižit se hvali jer je ponovo odbacila ionako prevaziđena pravila o tome kako žene u sedamdesetim godinama treba da se oblači. I svojim prethodnim izdanjima dokazala je da ne pristaje na bilo kakva ograničenja te vrste.

Kraljica Leticija
Kraljica Leticija Foto: Thorton/PICTURE PRESS EUROPE / Sipa Press / Profimedia

Velike pohvale dobija i Leticija koja je modernom haljinom i istorijskim nakitom prikazala spoj monarhijskog protokola i savremenog dizajna. I to je upravo odlika njenog stila, generalno. Asesoar iz njene svadbene kolekcije je posebno lični detalj koji njenom stajlingu daje još interesantniju dimenziju.

Postoji jedna zanimljiva spona između stajlinga Brižit i Leticije. Dok je kraljica nosila haljinu u Cloudy blue boji, prva dama je izabrala Cloud Dancer nijansu bele boje koja je zvanična boja 2026. godine prema izboru renomiranog instituta Pantone.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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 VIDEO: Španska kraljica Leticija

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Spanska kraljica Leticija Izvor: Instagram/europe.monarchies_