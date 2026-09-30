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Američki glumac Džon Gudman (74) pokazao je svoju neverovatnu transformaciju na premijeri svog novog filma "Digger", koja je u ponedeljak održana u Los Anđelesu. Gudmanu se na prikazivanju filma pridružila njegova supruga Ana Bet, s kojom je nasmejano pozirao pred fotografima.

Džon je posebno iznenadio svojim drastičnim gubitkom kilograma. Naime, glumac je izgubio oko 90 kilograma nakon borbe s alkoholizmom dugom tri decenije.

Pogledajte kako su izgledali Džon Gudman i Ana Bet na premijeri filma "Digger":

1/5 Vidi galeriju Džon Gudman i Ana Bet na premijeri filma "Digger" Foto: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc. / Newscom / Profimedia, Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Gudman na tepihu nije mogao da skine ruke sa svoje supruge, s kojom je u braku od 1989. godine. Glumac, poznat po seriji "Roseanne", svoju promenu pokazao je u elegantnom odelu i beloj košulji, uz koju je nosio kravatu. Ana Bet oduševila je u tamnocrvenoj haljini i štiklama iste boje.

Borba sa alkoholizmom i drastičan gubitak kilograma

Slavni glumac danas izgleda potpuno neprepoznatljivo u poređenju sa periodom kada je njegova karijera bila na vrhuncu. Glumčeva kilaža je prethodno često bila predmet šala u njegovim projektima, a glumac je ranije otkrio da je, kada je bio najteži, imao oko 180 kilograma. Nakon što je započeo svoje putovanje ka trezvenosti 2007. godine, Gudman je krenuo i da mršavi, posebno nakon što je otišao na odvikavanje.

Džon Gudman i Ana Bet na premijeri filma "Digger" Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Bilo je to 30 godina bolesti koja je uzimala danak svima oko mene, a došlo je do toga da je svaki put kad bih to učinio, to postajalo sve više iscrpljujuće. Radilo se o životu ili smrti. Bilo je vreme da prestanem", rekao je on.

Do 2010. godine glumac je izgubio nešto više od 45 kilograma, nakon što je potpuno izbacio šećer iz ishrane i počeo da trenira šest puta nedeljno sa trenerom.

Promena životnih navika i novi poslovni uspesi

Takođe, glumac se prebacio na mediteranski stil ishrane, a svakodnevno je prelazio od 10 do 12 hiljada koraka. Ipak, zasluge za vitku liniju pripisao je "kontroli veličine porcija", što je velika suprotnost u odnosu na njegovu raniju naviku da, kako je sam rekao, "jednostavno sve trpa u usta". Glumac je do 2023. godine skinuo oko 90 kilograma.

Džon Gudman i Ana Bet na premijeri filma "Digger" Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Što se tiče njegove karijere, Gudman je dobio ulogu u filmu "Digger", u kom glumi uz Toma Kruza. Uz to ima još niz projekata u različitim fazama završetka, uključujući audiodramu "Hindsight: The Day Before" i predstojeće filmove "The Hollywood Hitman" i "Skeletons".

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