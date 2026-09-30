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Ćerka američkog glumca Čeda Loua, Fiona, preminula u 13. godini. Tužnu vest potvrdila je porodica u izjavi za Page Six, u kojoj su se emotivnim rečima oprostili od devojčice.

''Duboko smo slomljeni zbog gubitka naše voljene Fione. Bila je brižna mlada devojka, pametna, kreativna i obožavala je da pleše'', poručili su.

Istakli su koliko je Fiona značila svojim roditeljima i sestrama.

''Sestre su je obožavale, a roditelji neizmerno voleli. Bila je svetlo naših života. Njen odlazak razoran je za celu našu porodicu i molimo za molitve i privatnost u ovom trenutku.''

U saopštenju su takođe pozvali sve koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja da potraže stručnu pomoć.

Čed je Fionu dobio sa suprugom, producentkinjom Kim Pejnter, s kojom ima još dve ćerke – 17-godišnju Mejbel i 10-godišnju Niksi.

Roditelji učenika škole koju je Fiona pohađala u utorak ujutro su dobili poruku direktora kojom ih je obavestio o smrti jednog učenika, bez navođenja identiteta.

''S dubokom tugom javljam vam da je preminuo jedan od naših učenika. Izražavamo iskreno saučešće porodici, prijateljima i nastavnicima učenika'', stajalo je u poruci. Škola je učenicima i zaposlenima omogućila i razgovor sa savetnicima kako bi dobili potrebnu emocionalnu podršku.

Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

Posebno potresno danas zvuči poslednja Čedova objava posvećena Fioni. U novembru prošle godine ponosno je obeležio njen 13. rođendan fotografijom na kojoj pozira nasmejana u kaubojskim čizmama.

''Danas slavimo što je Fiona i zvanično postala tinejdžerka! Nastavi da plešeš kroz život, FiBear! Volim te puuuuno!'' napisao je tada.

Porodica je samo nekoliko meseci ranije prošla kroz još jedno teško iskustvo. Njihov dom u Los Anđelesu potpuno je uništen u požaru u Pacifk Palisejdsu, a Čed je u februaru 2025. objavio fotografije svojih ćerki među ostacima kuće u kojoj su odrastale.

Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

Na jednoj od fotografija Mejbel, Fiona i Niksi čvrsto su zagrlile jedna drugu.

''Način na koji su se nosile s celim ovim razornim iskustvom zaista je neverovatan. Zadivljen sam njihovom snagom i otpornošću. Pomoći im da prođu kroz ova teška vremena moja je jedina svrha. Biti njihov otac najveća je radost i privilegija mog života'', napisao je glumac.

Koliko su mu ćerke važne, Lou je govorio i u podkastu ''Still Here Hollywood'' u avgustu 2024. godine. Tada je istakao da je zbog njih počeo svet da posmatra iz drugačije perspektive i očinstvo je nazvao velikom privilegijom.

Čed Lou (58), inače mlađi brat poznatog glumca Roba Loua, u braku je s Kim Pejnter od avgusta 2010. godine. Prethodno je bio u braku s oskarovkom Hilari Svonk, od koje se razišao početkom 2006. nakon osam godina braka.

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