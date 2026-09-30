Moniku su roditelji krili od ljudi jer je božanski lepa: Zbog njenog srpskog goreo Balkan, a Sloboda Mićalović je zasenila
- Monika Beluči danas puni 61 godinu, a i dalje važi za jednu od najlepših žena sveta. Roditelji su je nekada skrivali od ljudi, zabrinuti zbog njenog izgleda.
- Karijeru je počela sa 13 godina kao model, a do 1989. postala je prepoznatljivo lice pariške modne scene i sarađivala sa velikim brendovima.
- Igrala je i u filmu 'Na mlečnom putu', gde je mesecima učila srpski jezik i dobila pohvale za izgovor i akcenat.
Čuvena glumica Monika Beluči, odnosno Monika Ana Marija Beluči, kako joj je pravo ime, proslavlja danas, 30. septembra, svoj 61. rođendan.
Čuvena umetnica i dalje oduzima dah neprolaznim šarmom zbog čega je i dalje na listama najlepših žena sveta, a zanimljivo je da su je svojevremeno roditelji krili od ljudi, zabrinuti zbog njenog izgleda i uplašeni šta bi njena lepota mogla da uradi.
Monika je već sa trinaest godina počela da se bavi modelingom, kako bi plaćala svoje školovanje, a do 1989. godine postala je jedno od prepoznatljivih lica pariške modne scene te se počela pojavljivati na naslovnicama magazina, kao što su El i sarađivati sa brendovima kao što su Dolče i Gabana.
Na njenu lepotu nisu ostali imuni ni muškarci, te iza sebe ima dva braka. U prvi, sa italijanskim fotografom Klaudiom Karlom Basom uplovila je 1990, nakon tri godine veze, a tada je "da" rekla u crnom. Međutim, samo četiri godine kasnije, ovaj brak je poništen.
Beluči o bivšem partneru nikada nije želela javno da govori. Kasnije se udaje za kolegu Vensana Kasela sa kojim je dobila dve ćerke, ali je i ovaj brak pukao. Zvuči neverovatno, ali ni najlepše žene sveta nisu imune od prevare, te se brak sa Kaselom okončao nakon što ju je prevario.
Nakon svega, Beluči je imala još veza, ali nijedna nije bila ozbiljnija. Glumica se mahom fokusirala na posao, a zanimljivo je da je u jednom trenutku zaigrala i u domaćem filmu "Na mlečnom putu".
Njoj je pripala uloga seoske devojke, a kako je kasnije priznala, mesecima je učila naš jezik koji joj je bio jako težak, ali je na kraju dobila sve pohvale za svoj izgovor i akcenat.
Inače, jedna scena u filmu svako malo se pojavi na mrežama i to je trenutak kada Sloboda namešta dekolte dok se Beluči češlja.
Vreli kadrovi usijali su mreže, i gotovo da nema osobe koja nije hipnotisano gledala u lepu Srpkinju koja je uspela da zaseni čak i samu Moniku u ovoj sceni.
Inače, interesantno je da između dve umetnice nikada nije postojalo zavisti, niti ljubomore, te su i dan-danas dobre prijateljice i redovno komentarišu jedna drugoj fotografije na mrežama, a Beluči je u više navrata i otvoreno govorila koliko je oduševljena Slobodom, te joj redovno i lajkuje slike na mrežama.
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Monika Beluči