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Čuvena glumica Monika Beluči, odnosno Monika Ana Marija Beluči, kako joj je pravo ime, proslavlja danas, 30. septembra, svoj 61. rođendan.

Čuvena umetnica i dalje oduzima dah neprolaznim šarmom zbog čega je i dalje na listama najlepših žena sveta, a zanimljivo je da su je svojevremeno roditelji krili od ljudi, zabrinuti zbog njenog izgleda i uplašeni šta bi njena lepota mogla da uradi.

Monika Beluči Foto: Revelations Entertainment / Entertainment Pictures / Profimedia

Monika je već sa trinaest godina počela da se bavi modelingom, kako bi plaćala svoje školovanje, a do 1989. godine postala je jedno od prepoznatljivih lica pariške modne scene te se počela pojavljivati na naslovnicama magazina, kao što su El i sarađivati sa brendovima kao što su Dolče i Gabana.

Na njenu lepotu nisu ostali imuni ni muškarci, te iza sebe ima dva braka. U prvi, sa italijanskim fotografom Klaudiom Karlom Basom uplovila je 1990, nakon tri godine veze, a tada je "da" rekla u crnom. Međutim, samo četiri godine kasnije, ovaj brak je poništen.

Beluči o bivšem partneru nikada nije želela javno da govori. Kasnije se udaje za kolegu Vensana Kasela sa kojim je dobila dve ćerke, ali je i ovaj brak pukao. Zvuči neverovatno, ali ni najlepše žene sveta nisu imune od prevare, te se brak sa Kaselom okončao nakon što ju je prevario.

Monika i Vensan Foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP / Profimedia

Nakon svega, Beluči je imala još veza, ali nijedna nije bila ozbiljnija. Glumica se mahom fokusirala na posao, a zanimljivo je da je u jednom trenutku zaigrala i u domaćem filmu "Na mlečnom putu".

Njoj je pripala uloga seoske devojke, a kako je kasnije priznala, mesecima je učila naš jezik koji joj je bio jako težak, ali je na kraju dobila sve pohvale za svoj izgovor i akcenat.

Monika Beluči i Sloboda Mićalović Foto: Marina Lopičić

Inače, jedna scena u filmu svako malo se pojavi na mrežama i to je trenutak kada Sloboda namešta dekolte dok se Beluči češlja.

Vreli kadrovi usijali su mreže, i gotovo da nema osobe koja nije hipnotisano gledala u lepu Srpkinju koja je uspela da zaseni čak i samu Moniku u ovoj sceni.

Inače, interesantno je da između dve umetnice nikada nije postojalo zavisti, niti ljubomore, te su i dan-danas dobre prijateljice i redovno komentarišu jedna drugoj fotografije na mrežama, a Beluči je u više navrata i otvoreno govorila koliko je oduševljena Slobodom, te joj redovno i lajkuje slike na mrežama.

1/14 Vidi galeriju Monika Beluči Foto: Profimedia, Silvain Roger / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

VIDEO: Monika Beluči