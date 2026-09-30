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Modna kreatorka Vera Vang, čija mladolika pojava već dugo očarava i zbunjuje svetsku javnost, podelila je sa pratiocima nesvakidašnje izdanje bez trunke šminke.

Poznata dizajnerka, koja je početkom leta napunila 77 godina, oglasila se na svojoj Instagram stranici fotografijom iz postelje. Pokazala je potpuno prirodno lice uokvireno dugom kosom, dok je u opisu objave kratko poručila: "Zaglavljena u krevetu, stalno kijam... pa ostajem ovde... moja nova kancelarija."

Drastična promena imidža za rođendan

Ovo iznenađenje usledilo je samo par meseci nakon što je kreatorka oduševila javnost transformacijom tokom rođendanskog slavlja u junu.

Na fotografiji snimljenoj u društvu prijatelja dok oduvava svećice, najviše pažnje privukla je njena drastična promena boje kose. Svoj višegodišnji zaštitni znak - dugu, tamnu kosu zamenila je svetloplavim tonovima koji su joj dali sasvim novu energiju.

"Vreme je za žurku..!!!" napisala je u opisu objave sa proslave.

Plavi bob i elegantna bela haljina

U prvom planu fotografije, dok se naginje ka torti sa prskalicama i brojem 77, nalazi se moderna plava frizura - najverovatnije perika, stilizovana u ravno sečeni bob do ramena. Frizura razdeljena po sredini, sa dužim šišakama skupljenim iza ušiju, naglasila je njene crte lica.

Kao i uvek kada skreće pažnju svojim nesvakidašnje mladalačkim izgledom, Vera Vang je za ovu priliku odabrala elegantnu belu haljinu bez rukava. Gornji deo odeće bio je pripijen i nabran, dok se donji deo lepršavo spuštao, upotpunjujući njen svečani izgled.

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