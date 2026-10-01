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Novo filmsko ostvarenje u režiji Sajmona Vesta, poznatog po kultnom hitu "Leteća tamnica" u kojem je već sarađivao sa Nikolasom Kejdžom, nosi naziv "Fortitude". Ova istorijska, špijunsko-akciona drama temeljena je na istinitim događajima koji su prethodili savezničkom iskrcavanju u Normandiji 1944. godine. Zvanični datum kada će se film pojaviti u bioskopima još uvek nije objavljen.

Pogledajte u galeriji Nikolasa Kejdža u filmu "Fortitude":

1/5 Vidi galeriju Nikolas Kejdž kao Duško Popov u filmu Fortitude Foto: Printscreen/YouTube/JoBlo Movie Network

Ko je zapravo bio tajanstveni agent iz Titela?

Iako šira svetska javnost znatno više zna za fiktivnog Džejmsa Bonda nego za Duška Popova, stvarni život ovog čoveka obuhvatao je sve elemente vrhunskog špijunskog romana - tajne operacije, kazina, luksuz, lepe žene, brze automobile, nacističke špijune i opasne dvostruke igre gde je i najmanja greška značila smrt.

Dušan Duško Popov rođen je 10. jula 1912. godine u Titelu u imućnoj srpskoj porodici. Pravne nauke studirao je u Beogradu, da bi obrazovanje nastavio u nemačkom gradu Frajburgu. Zbog svog obrazovanja, politglotstva i kretanja u visokom društvu, bio je savršen kandidat za obaveštajni rad.

Pogledajte u galeriji fotografije Duška Popova:

1/6 Vidi galeriju Duško Popov Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, P.D.Enhanced / Alamy / Profimedia, Raph GATTI / AFP / Profimedia

Za vreme Drugog svetskog rata, Nemci su verovali da je Popov bio njihov pouzdani agent u Abveru pod šifrom "Ivan". Sa druge strane, on je radio za britansku obaveštajnu službu pod kodnim imenom "Tricikl" i nacistima plasirao pažljivo osmišljene dezinformacije, postavši ključna figura u britanskoj mreži dvostrukih agenata.

Uloga u operaciji koja je prevarila Hitlera

Upravo ovaj segment njegove bogate biografije predstavlja okosnicu radnje filma "Fortitude". Istoimena operacija bila je opsežna tajna akcija obmanjivanja nemačke vojne komande uoči Dana D, kako bi poverovali da će se glavni napad desiti kod Pa de Kalea, a ne na obalama Normandije.

Radi uverljivosti stvorena je virtuelna armija, korišćene su lažne makete tenkova i brodova, izmišljeni radio-signali, dok su dvostruki agenti dostavljali lažne izveštaje. Popov je bio jedna od ključnih figura te špijunske mreže, a njegov lik u filmu tumači Nikolas Kejdž.

Da li je Popov bio direktna inspiracija za Bonda?

Povezanost Popova i najpoznatijeg tajnog agenta nije puka gradska legenda. Tvorac Džejmsa Bonda, Jan Fleming, tokom rata je radio u britanskoj mornaričkoj obaveštajnoj službi i lično je pratio Popova.

Nikolas Kejdž kao Duško Popov u filmu Fortitude Foto: Printscreen/YouTube/JoBlo Movie Network

Jedna od najpoznatijih priča odigrala se u kazinu u portugalskom Estorilu, gde je Popov pred Flemingom uložio ogromnu sumu novca u rizičnoj partiji bakare. Smatra se da je baš taj događaj poslužio kao inspiracija za prvi roman o Bondu, "Kazino Rojal". Zvanični istoričari ostaju umereni i navode da je Popov bio jedna od više inspiracija za ovaj lik, ali su sličnosti neosporne - obrazovan, elegantan i odvažan agent, naklonjen luksuzu, kocki i rizičnim zadacima.

Popov je 1974. godine izdao autobiografsku knjigu pod nazivom "Spy/Counterspy" u kojoj je detaljno opisao svoje ratne dane, a preminuo je 1981. godine u Francuskoj.

Zvučna glumačka ekipa

Film "Fortitude" okuplja impresivnu glumačku postavu. Pored Nikolasa Kejdža u ulozi Popova, Majkl Šin tumači Vinstona Čerčila, dok Art Malik igra Jana Fleminga. Uloge su ostvarili i Metju Gud kao Tomas Ardžil „Tar“ Robertson, Ed Skrejn kao Dadli Klark, kao i Ben Kingsli, Alis Iv, Žordi Molja, Lukas Has i Ron Perlman.

Film prati tim ljudi koji su sproveli jednu od najvećih obaveštajnih obmana u istoriji, ali će domaćoj publici najatraktivniji detalj svakako biti Nikolas Kejdž u ulozi rođenog Titeljanina - Duška Popova, Srbina koji je ostavio neizbrisiv trag u svetskoj obaveštajnoj istoriji i nastanku najslavnijeg filmskog špijuna.

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