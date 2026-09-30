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Talula Vilis podelila je sa pratiocima jedan od onih porodičnih trenutaka koji govore više od velikih reči. Najmlađa ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur objavila je fotografiju na kojoj nežno ljubi oca u čelo, dok mu rukama pridržava glavu, a slavni glumac sedi zatvorenih očiju i potpuno mirno prima njen zagrljaj.

Uz fotografiju je napisala samo: „Tako slatko!“, ali je upravo jednostavnost tog trenutka privukla veliku pažnju javnosti. Porodica slavnog glumca poslednjih godina povremeno deli ovakve prizore iz privatnog života, nakon što se Brus povukao iz javnosti zbog zdravstvenih problema.

Talula Vilis ljubi oca Brusa Vilisa u čelo na novoj porodičnoj fotografiji Foto: Printscreen/ Instagram/ buuski

Fotografija stigla nedugo nakon Talulinog venčanja

Objava je dodatno odjeknula zato što je stigla manje od dva meseca nakon Talulinog venčanja sa muzičarem Džastinom Eisijem, održanog 8. avgusta u San Veliju u Ajdahu. Brus je prisustvovao svadbi i bio uz ćerku tokom jednog od najvažnijih dana u njenom životu.

Na fotografijama sa venčanja videlo se koliko je Taluli značilo što je otac bio prisutan. U jednom od kadrova Brus je drži oko ramena dok ona stoji između njega i supruga, a čitava porodica trudila se da taj dan ostane što više u znaku bliskosti i zajedništva.

Porodica se prilagođava njegovom stanju iz dana u dan

Brusova porodica je 2022. godine objavila da mu je dijagnostikovana afazija, zbog čega se povukao iz glume. Godinu dana kasnije saopšteno je da je njegova dijagnoza precizirana kao frontotemporalna demencija.

Talula je krajem avgusta govorila o očevom stanju i objasnila da, prema onome što joj je rečeno, nema većih promena.

- Otprilike je isto kao kada smo poslednji put govorili o tome, a rečeno mi je da je to dobra vest - kazala je tada.

Dodala je i da je porodica naučila da se ne vezuje za to kako bi neki dan „trebalo“ da izgleda, već da Brusa prihvati onakvog kakav je u svakom konkretnom trenutku.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije glumca nakon povlačenja iz glume:

1/7 Vidi galeriju Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala Foto: Bruce/Javiles / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Važno mi je da budem potpuno prisutna“

Posete ocu postale su deo Taluline svakodnevice, ali im danas pristupa drugačije nego ranije. Kako je ispričala, pre nego što ode kod njega pokušava da se emocionalno pripremi, kako bi vreme koje provedu zajedno zaista mogla da posveti njemu.

- Uradila sam ono što je potrebno da mogu samo da budem prisutna - rekla je.

Video: Brus Vilis se zbog bolesti povukao iz glume