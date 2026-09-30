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Monika Beluči decenijama važi za jednu od najlepših i najharizmatičnijih žena evropskog filma, ali je uprkos ogromnoj slavi uspela da privatni život sačuva daleko od tabloida. Zbog toga se o njenim ćerkama dugo znalo vrlo malo, sve dok starija naslednica Deva Kasel nije sama zakoračila u svet mode i počela da gradi karijeru koja je sve manje vezana samo za prezime slavnih roditelja.

Pogledajte u galeriji fotografije Deve Kasel:

1/9 Vidi galeriju Deva Kasel, ćerka glumačkih ikona Monike Beluči i Vensana Kasela Foto: photolime / Alamy / Profimedia, Razzano/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Deva, ćerka Monike Beluči i francuskog glumca Vensana Kasela, danas je jedno od zapaženijih mladih lica modne industrije. Redovno se pojavljuje na revijama velikih modnih kuća, sarađuje sa prestižnim brendovima i sve češće krasi naslovnice poznatih časopisa.

Od prvih kampanja do velikih modnih pista

U svet modelinga ušla je još kao tinejdžerka, sa svega 15 godina, a vrlo brzo postalo je jasno da neće ostati samo „ćerka Monike Beluči“.

Pred kamerama je pokazala sigurnost, a njena specifična lepota i izražajne crte lica otvorile su joj vrata velikih kampanja i modnih editorijala. Vremenom je izgradila prepoznatljiv stil i počela da dobija angažmane koji bi i bez slavnog prezimena privukli veliku pažnju.

Poređenja sa Monikom Beluči bila su neizbežna

Sličnost sa majkom nemoguće je ne primetiti, pa su poređenja od samog početka bila očekivana. Monika je i sama karijeru započela u svetu modelinga pre nego što je postala filmska zvezda, pa je Devina odluka da krene sličnim putem dodatno podstakla interesovanje javnosti.

Ipak, Deva vremenom sve jasnije gradi sopstveni identitet. Dok Monika već decenijama nosi status filmske dive, njena ćerka se razvija u pravcu savremene modne scene, između revija, kampanja i društvenih mreža.

Ćerka dve velike evropske zvezde

Ni njen otac nije ništa manje poznat. Vensan Kasel jedan je od najcenjenijih francuskih glumaca, a tokom veze sa Monikom Beluči njih dvoje važili su za jedan od najupečatljivijih evropskih parova.

Pogledajte u galeriji fotografije njenih roditelja:

1/7 Vidi galeriju Monika Beluči bila je u braku sa glumcem Vensanom Kaselom Foto: NIVIERE/VILLARD / Sipa Press / Profimedia, ETIENNE GEORGE / AFP / Profimedia

Ipak, ovaj par nisu zaobišli zli jezici koji su stalno isticali kontrast između ovog moćnog para, te su neretko komentarisali da je Vensan dosta iza Monike po lepoti, a komentari su išli i u smeru vređanja glumca. Međutim, ovaj moćni par nikada nije komentarisao ove navode, ni nakon razvoda.

Video: Monika Beluči pozira