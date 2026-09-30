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Jedan od najmoćnijih holivudskih agenata, Ari Emanuel, potvrdio je da više ne zastupa Megan Markl i izjavio kako mu je odlično što više ne mora da radi s vojvotkinjom. Medijski mogul i izvršni predsednik agencije WME Grupe je prošle godine prekinuo saradnju s vojvotkinjom od Saseksa.

U intervjuu za Sunday Times, objavljenom u subotu, novinar ga je pitao u kom smeru ide njena karijera.

- Evo šta je najbolje u svemu: više uopšte ne moram da razmišljam o tome - odgovorio je Ari Emanuel.

Foto: ANCL / Backgrid UK / Profimedia

Njegova agencija WME zastupa neke od najvećih zvezda kao što su Opra Vinfri, Mark Volberg, Ben Aflek, Dvejn Džonson i Kim Kardašijan.

Megan je ugovor s WME-om potpisala još u aprilu 2023. godine, a manje od dve godine kasnije, u februaru 2025. godine, nekoliko izvora potvrdilo je za Page Six da je agencija prekinula saradnju s njom.

Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

- WME nastavlja da zastupa Megan i "Archewell", kompaniju koju vodi sa suprugom, princem Harijem - demantovali su tada te navode iz agencije u zvaničnoj izjavi.

Međutim, Megan se, tvrde izvori, s Emanuelom nije sastala od januara 2024. godine, iako je navodno bila u kontaktu sa svojim svakodnevnim agentima. Jedan izvor iz filmske industrije tvrdi da je saradnja s vojvotkinjom prekinuta jer je bila "prezahtevna" i "teška za saradnju". Navodi se i da je došlo do svađe između Megan i Emanuela nakon njenog ispada u januaru 2024. godine jer je ona je tada navodno zahtevala hitan sastanak i očekivala gotove planove i strategije, ali nije jasno da li se to odnosilo na nju lično ili na kompaniju Archewell.

- Ariju je bilo dosta - rekao je izvor.

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