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Holivudska legenda u novim memoarima otvoreno govori o hladnom odnosu s roditeljima, teškom detinjstvu, smrti sina i krizi koja ga je gotovo koštala braka. Najviše pažnje ipak je izazvalo priznanje da od majke nije došao da se oprosti.

Vest o smrti majke Silvester Stalone dočekao je na golf terenu. "Igrao sam golf kad je neko nazvao i rekao mi da mi je majka umrla", ispričao je glumac za Page Six. Na sahranu nije otišao. "Evo, sad imate ekskluzivu", dodao je uz blagi smešak.

U galeriji pogledajte kako se SIlvester Stalone menjao kroz vreme:

1/12 Vidi galeriju Kako se Silvester Stalone menjao kroz godine Foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael Germana Collection / Everett / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Priznanje jedne od najvećih holivudskih zvezda zvuči šokantno, ali njegov odnos s majkom Džeki Stalone,ekscentričnom astrološkinjom poznatom po brojnim estetskim zahvatima, nikad nije bio uobičajen. Džeki je preminula u septembru 2020. u 98. godini, a sinu je, prema njegovim rečima, znala da govori kako je na svetu samo zato što "vešalica nije uspela".

"Neki ljudi jednostavno ne treba da imaju decu"

U novim memoarima "The Steps" 80-godišnji glumac se priseća kako je majci ponudio pozivnicu za dodelu Oskara 1977. godine, na kojoj je "Roki", film koji je napisao i u kom je glumio, proglašen najboljim filmom. Džeki je poziv odbila jer joj nije dozvolio da sa sobom povede i svog frizera.

U galeriji pogledajte fotografije Džeki Stalone, majke Silvestera Stalonea:

1/5 Vidi galeriju Džeki Stalone Foto: Profimedia, PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

"Neki ljudi jednostavno ne treba da imaju decu. Mislim da je i ona toga bila svesna", rekao je Stalone. Majku opisuje kao vrlo nezrelu ženu koja je žarko želela slavu. Okušala se kao astrološkinja, hiromantkinja, trapezistkinja i pijanistkinja, pa čak i kao "rumpološkinja", koja je tvrdila da budućnost čita iz zadnjice, ali se, kaže, nikad nije potrudila da se zbliži s decom ni unucima. S vremenom s njim više nije htela ni da razgovara, pa je, kako kaže, umrla u izolaciji.

Ni otac Frenk Sr. nije bio naročito emotivan. "Tek je na samrtničkoj postelji odlučio da mi da mi savet o ljubavi. Imaš 96 godina, umireš i tek sad sve shvatiš?", pita se glumac.

Foto: AP Andrew Lahodynskyj

Detinjstvo u tesnom i hladnom stanu u njujorškom Hell's Kitchenu obeležio je nasilan brak roditelja. Kad je imao godine poslali su ga u pansion za trgovačke putnike u Kvinsu, gde su ga posećivali jednom mesečno, a tamo je ostao do šeste godine. Oštećenje nerva pri porođaju ostavilo mu je prepoznatljivo iskrivljena usta i nerazgovetan govor, zbog čega su ga vršnjaci često ismevali. Do 16. godine promenio je čak 12 škola, a potom je završio u ustanovi za problematične tinejdžere, gde je u odeljenju za kažnjavanje doživeo i napad drugog štićenika.

"Mislim da mnoge uspomene zakopamo kako bismo preživeli", rekao je, priznavši da ga je prisećanje tokom pisanja često rasplakalo. Na pitanje koje uspomene najviše bole, odgovorio je kratko: "Uvek se sve svodilo na roditelje. Nema lepih uspomena."

Silvester Stalone Foto: Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Smrt sina i brak na ivici raspada

Tuga koju je decenijama potiskivao, kaže, u odraslom dobu je izbila poput vulkana. Kriza ga je umalo koštala braka jer je supruga Dženifer Flavin, majka njegovih ćerki Sofije, Sistine i Skarlet, u avgustu 2022. zatražila razvod. Par se ipak pomirio već nekoliko nedelja kasnije. "Hvala Bogu", kaže Stalone, koji joj je posvetio i knjigu.

Najteži udarac dogodio se 2012. godine, kada je od srčanog udara iznenada preminuo njegov najstariji sin Sejdž, kog je imao s prvom suprugom Sašom Cak. Imao je samo 36 godina. Vest mu je telefonom saopštio treći suprug njegove majke, kog nikad pre nije upoznao. "Bilo je hladno i bez trunke emocije. Nije me čak ni pitao može li nekako da mi pomogne. To je bilo razorno", prisetio se.

Foto: NBC / Ferrari / Profimedia

Otac i sin zajedno su glumili u filmu "Roki V" 1990. godine, a njihov odnos je dugo bio narušen pre nego što su se pomirili. "Polagao sam velike nade u njega", rekao je Stalone. "Kad vidim njegovu fotografiju, teško mi je. Jako teško."

Od gladovanja u Njujorku do Rokija

Početkom sedamdesetih Stalone je u Njujorku živeo u krajnjem siromaštvu. Nije imao ni frižider, pa se hranio sirovim jajima i svežim sirom koje je držao na prozorskoj dasci. Radio je u delikatesu i kao razvodnik u bioskopu, a usput odlazio na audicije i pisao scenarije. "Nisam imao nikakve prilike ni podršku, ali nikad nisam razmišljao o planu B", kaže.

Silvester Stalone u ulozi Rokija Foto: Anabasis NV / Elcajo Productions / AFP / Profimedia

Scenario za "Rokija" odbio je da proda ako mu ne prepuste glavnu ulogu, a upravo ga je taj rizik pretvorio u zvezdu. Slava je ipak, priznaje, imala visoku cenu. Opsednutost fizičkim izgledom tokom snimanja "Rokija III" dovela ga je do poremećaja ishrane, priznao je i korišćenje steroida, a iza sebe ima i niz operacija kičme, ramena i vrata.

Danas vreme smatra svojom najvećom valutom. "Na kraju sam života", otvoreno priznaje, pa planira da radi što više, uključujući seriju "Tulsa King", u kojoj prvi put u karijeri igra ulogu skrojenu tako da može da bude ono što jeste. "Nemam više ništa da dokazujem. Nemam više kečeva u rukavu. Videli ste mađioničara', poručio je.

(Kurir.rs Tportal)

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