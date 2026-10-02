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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Osman II je krenuo u vojni pohod Foto: Promo

Sadržaj 78. epizode

Sultan Osman II krenuo je u vojni pohod, a taj trenutak odmah koristi sultanija Safije, koja okuplja ulemu i otkriva da je njen sin Iskender živ, najavljujući ga kao glavnog pretendeta za presto. Ona želi da upravo Iskender, kao najstariji i najmudriji, zauzme presto, i zahteva od prisutnih da postupe po zakonu sultana Ahmeda I. Istovremeno, Iskender susreće Kosem, otvoreno joj preti i poručuje joj da će, kada stupi na presto, pogubiti njenu decu, međutim njen odgovor mu se neće svideti.

Dok se Osmanov pohod suočava sa sve većim problemima, među janičarima raste nezadovoljstvo. Nakon što sultan na nagovor paša i aga koji ne žele da se vrati sa pohoda naredi pogubljenje onih koji su pobegli sa bojnog polja, vojska se pobuni i zahteva odgovornost paša koje smatra krivcima za neuspehe. Osman izlazi pred pobunjene janičare, ali njihov sukob sa sultanom postaje sve otvoreniji. Njihova pobuna sve više ugrožava sultanovu vlast, a zahtevi vojske postaju sve ozbiljniji.

Iskender je presreo Kosem Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U međuvremenu, Dilruba i Halime zarobljavaju Safije kako bi saznale gde se Iskender nalazi. Safije odbija da progovori, a Zulfikar stiže u poslednjem trenutku i spasava je. On pomaže Iskenderu da napusti prestonicu, a Safije potom otkriva Kosem da je upravo Zulfikar pomogao njenom sinu da pobegne.

Iskender odlazi brodom iz prestonice, ali se onda događa nešto što niko nije očekivao. Dok Humašah doživljava težak udarac, odlučuje da se pred svima razvede od Zulfikara. Kada Safije od svoje ćerke sazna da jev se gotovo, odlučuje da ode u Topkapi palatu, i naređuje Bulbulu da poruči Kosem da je čeka tamo.

Safije od ćerke saznaje loše vesti Foto: Promo

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