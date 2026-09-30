Slušaj vest

Nije nepoznanica da glumac Džejkob Elordi voli modu jednako kao i njegova devojka Kendal Džener, pa stoga nije iznenadilo što joj je pružao podršku najpre u Milanu, a potom i u Parizu.

Glumac i poznati supermodel zajedno su od proleća, i iako se retko pojavljuju u javnosti, njihovi zajednički izlasci po evropskim metropolama nisu mogli da prođu neprimećeno. Nakon što je Džener predvodila brojne dame na reviji brenda L‘Oreal Paris ispred Ajfelove kule, što je njena uloga već dugi niz godina, sa dečkom se uputila u večernji izlazak. Međutim, par nije bio oduševljen brojnim fotografima i paparacima koji su ih opkolili na ulici.

"Čekaj, čekaj, čekaj, možemo li samo da prošetamo? Stani, stani, stani", uzvikivao im je glumac iz serije "Euforija", dok je Džener skrivala lice rukom. Glumac ju je držao za ruku, a potom je zagrlio kako bi je zaštitio od okupljene mase na putu prema automobilu. Snimci ovog događaja ubrzo su preplavili društvene mreže.

"Bez bliceva, samo nas pustite da hodamo. Samo nas pustite da odemo", dodao je on.

Nervoza u prvom redu

Njihov boravak u Parizu usledio je nakon što su prethodne nedelje prisustvovali Nedelji mode u Milanu, gde je slavna manekenka nosila reviju kuće Bottega Veneta, dok ju je glumac posmatrao iz prvog reda. I ti snimci su postali viralni na mrežama, budući da je emotivni partner pun podrške delovao prilično nervozno dok je čekao njen izlazak na pistu, a kada se konačno pojavila, izvadio je kameru kako bi je zabeležio.

Elordi i Džener prvi put su dovedeni u vezu kada su podstakli glasine o romansi na žurci magazina Vanity Fair nakon dodele Oskara u martu. Potom su viđeni na festivalu Koačela u aprilu, a od tada uživaju u zajedničkim trenucima i putovanjima širom sveta - od Japana i Havaja, pa sve do Evrope.

Pogledajte video: