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Čuvena manekenka Adrijana Lima prisustvovala je sinoć Revolve zabavi, organizovanoj u okviru Nedelje mode u Parizu (28. septembar - 6. oktobar). Snimak sa tog događaja dočarao je koliko je smršala pa se čak pominju i anoreksija i određeni lekovi koji su, nažalost, postali hit na svetskoj javnoj sceni, jer ih brojne poznate ličnosti koriste kako bi izgubile višak kilograma, a njihova namena je skroz drugačija.

Adrijana Lima Foto: DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Adrijana Lima nosila je mini - haljinu od kože nalik glomaznijoj kožnoj jakni, sa upadljivim kaišem od istog materijala. Pismo - torba i salonke u istoj boji zaokružile su njen šik stajling, kojim prati trend crne odeće. A modno izdanje slavne Brazilke je u znaku još nekoliko trendova - jednostavnosti u odevanju (ponovo u crnoj boji) i retro mode sa akcentom na devedesete.

Odevnom kombinacijom osvojila je komplimente, ali je njena premašava linija zasenila sve modne detalje.

Adrijana Lima Foto: Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Adrijana Lima prikazala je više nego vitku liniju. Komentari mnogo govore: "Nadam se da nije anoreksija. Njene noge nisu ranije bile ovoliko tanke", "Kakve su to noge?", "Ozempik telo" (aludira se na lek koji se koristi u lečenju dijabetesa i strogo se treba upotrebljavati u tu svrhu i pod nadzorom lekara), "Bože moj! Adrijana je imala prelepo telo, sad su samo ostali kost i koža", "Mis Ozmepik".

Komentari su uglavnom motivisani zabrinutošću njenih fanova, među kojima su i oni koji hvale izgled Lime, ali preovlađuju reakcije kojima se izražava čuđenje i šok.

Adrijana Lima je višak kilograma dobila tokom treće trudnoće. Podsetimo, u avgustu 2022. dobila je sina Sajana sa suprugom Andreom Lemerom. Bila je izložena negativnim komentarima, nažalost, pa se isticalo da je nepovratno izgubila nekadašnju liniju, a neretko se govorilo da joj je lice oteklo od botoksa.

Adrijana Lima Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Slavna manekenka je nakon bujice kritika, poručila da njen izgled odraz umora, sa kojim se ona bori kao majka, mada je u intervjuu za Vogue napomenula da je veoma teško podnela treću trudnoću (podsetimo, čuvena manekenka iz braka sa Markom Jarićem ima ćerke Sijenu i Valentinu).

U avgustu 2024. postalo je očigledno da je Lima drastično smršala. Kada se pojavila u Parizu, gde je učestvovala na Nedelji mode, prikazala je drastično drugačiji izgled. Sve je kulminiralo na reviji Victoria's Secret 2025. u Njujorku, čim je prošetala pistom.

Adriana Lima Victoria's Secret Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pominjalo se da je Adrijana Lima smršala 20 kilograma, a od tada do danas primetno je da njena kilaža znatno manja. Primera radi, sada deluje mršavije nego 2021. godine.

Manekenka nije otkrivala način na koji je uspela da se izbori sa viškom kilograma, osim što je objavljivala snimke sa treninga i fotografije zdrave hrane kako bi time pokazala da su vežbanje i pažljivo isplanirani obroci ključ svega.

Andrijana Lima Foto: Profimedia

Međutim, Lima nije samo izgubila višak kilograma već je smršala i preko te granice. Sumnja se da su određene estetske korekcije zaslužne što u 45. godini izgleda skoro kao na početku karijere. Ipak, stručnjaci su podeljeni pa neki ističu da su genetika i nega glavni krivci za njenu mladolikost.

Kada je reč o ishrani, zna se da joj jelovnik osmišljavaju nutricionista i stručnjak za kinesku medicinu. Fokusirana je na nemasne proteine (ribu i piletinu), dosta povrća, leblebije, edamame i dosta vode, piše Sterimar FR.

Adrijana Lima Foto: Profimedia

Lima tvrdi da se protivi rigoroznim i iscrpljujućim dijetama, jer joj je energija neophodna za naporne treninge. Pored joge i pilatesa, ključne rezultate doneli su joj visoko-intenzivni HIIT treninzi, sobni bicikl i njena velika ljubav – boks, koje praktikuje sa ličnim trenerom.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adijana Lima