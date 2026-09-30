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Izraelski glumac Gaj Kapulnik (46) poginuo je kada se mali avion kojim je upravljao srušio u polje u Kaliforniji. U letelici se nalazila još jedna osoba, Tejlor Laska (33), koja je takođe stradala u nesreći.

Oboje su proglašeni mrtvima na mestu nesreće, nedaleko od aerodroma Heserija.

Avion se srušio nedaleko od aerodroma

Hitne službe pozvane su u četvrtak u 9.53 ujutru po lokalnom vremenu, nakon prijave da se avion srušio u oblasti puta Samit Veli (Summit Valley Road).

Na mestu nesreće pronađena je potpuno uništena letelica, smrskana u polju prekrivenom žbunjem. Lokalne vlasti saopštile su da je reč o jednomotornom avionu Aeronca Champion. Kako se navodi, avion je bio u vlasništvu kompanije Midfield Aviation, škole letenja i firme koja iznajmljuje avione, sa sedištem na obližnjem aerodromu Epl Veli.

Uzrok pada za sada nije poznat, a nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili šta je dovelo do tragedije.

Gaj Kapulnik Foto: Robin Marchant / Getty images / Profimedia

Od glume do avijacije

Kapulnik je radio kao instruktor letenja u Los Anđelesu, nakon što je prethodno izgradio uspešnu karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji. Pojavio se u brojnim filmovima i televizijskim ostvarenjima, uključujući ratni film „Liban“ iz 2009. godine, koji je režirao Samuel Maoz. Film je osvojio prestižnog Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji. Kapulnik se kasnije preselio u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio da se bavi svojom velikom strašću prema avijaciji.

Prema navodima izraelskih medija, letenjem je bio fasciniran još od detinjstva, a dozvolu za upravljanje privatnim avionom dobio je 2015. godine. Kasnije je postao komercijalni pilot i instruktor letenja.

Nakon vesti o njegovoj smrti, od Kapulnika se opraštaju brojni prijatelji i kolege. Njegova bivša agentkinja Zohar Jakobson opisala ga je kao „izuzetnu osobu“.

Gaj Kapulnik Foto: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

„Gaj je bio talentovan glumac i izuzetna osoba. Bio je inteligentan, osećajan i skroman, sa ogromnim srcem“, rekla je ona.

Kapulnik, koji se pre nekoliko godina preselio u Los Anđeles, iza sebe je ostavio suprugu i troje dece.

Stradala i 33-godišnja žena

U nesreći je poginula i Tejlor Laska, 33-godišnja stanovnica Santa Monike. Za sada nije poznato da li je ona bila na bilo koji način povezana sa Kapulnikom. Okolnosti pada aviona još se istražuju, a nadležni pokušavaju da utvrde zbog čega je došlo do tragedije.