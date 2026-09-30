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Šon „Didi“ Kombs navodno je tokom boravka u zatvoru uspeo da nabavi nedozvoljene stvari, uključujući mobilni telefon i alkohol.

Prema novom izveštaju NBC Newsa, izvori tvrde da Kombs (56) troši hiljade dolara mesečno kako bi tokom izdržavanja kazne u saveznom zatvoru FCI Fort Diks u Nju Džersiju imao znatno komforniji život.

Bivši muzički mogul prošle godine osuđen je po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi bavljenja prostitucijom. Osuđen je na 50 meseci u saveznom zatvoru.

NBC News je objavio i snimak na kojem se, kako se navodi, vidi da Kombs koristi nedozvoljeni mobilni telefon.

Paf Dedi Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Navodno mu drugi zatvorenici kuvaju i čiste

„Ovo nije neka normalna stvar koju vidite u zatvoru. Ovo je život bogataša“, rekao je jedan od četvorice muškaraca koji su razgovarali sa NBC Newsom.

Prema tvrdnjama izvora, u zatvoru postoje muškarci koji za Kombsa kuvaju i čiste, dok drugi navodno peru njegov veš, pa mu čak pružaju i masaže u kineskom stilu.

Više izvora reklo je NBC Newsu da mu nedozvoljeni telefon navodno služi za pregledanje Instagrama, kao i fotografija seksualno eksplicitnog sadržaja koje mu šalje bivša partnerka.

1/9 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Pio sam lonjaks njim“

Kombs navodno tokom vikenda često pije alkohol, nakon što je uspeo da nabavi zalihe kvalitetnog žestokog pića.

„Naravno da sam pio s njim“, rekao je jedan od izvora, tvrdeći da je sa reperom pio konjak Henesi.

NBC News takođe navodi da je Kombs navodno uspeo da od drugih zatvorenika nabavi antidepresiv Remeron.

Prema tvrdnjama izvora, jedan zatvorenik navodno čisti Kombsov toalet i tuš pre nego što ih on koristi, dok drugi za njega pripremaju posebne obroke, među kojima su kari sa piletinom, pica i empanade.

Hranu navodno pripremaju pomoću improvizovanog grejača. Insajderi tvrde da zatvorenici hranu pripremaju pomoću improvizovanog grejnog elementa potopljenog u vodu. Navodno čuvaju i poštu koju Kombs dobija od obožavalaca, kao i njegov telefon.

„Dobija toliko toga da nema gde da stavi“, rekao je jedan izvor.

Dva izvora takođe su tvrdila da Kombs poseduje uređaj sa uklonjenim softverskim ograničenjima, koji koristi za gledanje filmova i dokumentaraca. Prema NBC Newsu, među sadržajima koje je gledao je i Netfliksova dokumentarna serija „Sean Combs: The Reckoning“.

Dokumentarac o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Njegov tim negira navode

Portparol Šona Kombsa rekao je za PEOPLE da je medijska pažnja usmerena na svaki detalj njegovog života u zatvoru otišla predaleko.

„Stalno preispitivanje svakog uobičajenog detalja života Šona Kombsa u zatvoru dostiglo je tačku u kojoj mediji običan zatvorski život predstavljaju kao vest“, navodi se u saopštenju.

„Jedina prava vest jeste da Šon nastavlja da služi kaznu u skladu sa pravilima i strpljivo čeka odluku suda po njegovoj žalbi“, dodao je portparol.

Federalni zatvorski biro: Mobilni telefoni su zabranjeni

Portparol Federalnog biroa za zatvore saopštio je za PEOPLE da, iz razloga privatnosti, bezbednosti i sigurnosti, ne komentarišu uslove u kojima se nalazi bilo koji zatvorenik, uključujući navode, istrage ili eventualne sankcije protiv određene osobe.

Ipak, iz Biroa su naveli da, iako ne komentarišu pojedinačne navode, mogu da potvrde da krijumčarena roba, posebno mobilni telefoni, narkotici i oružje, predstavlja stalni izazov u zatvorskim ustanovama.

„Zatvorenicima nije dozvoljeno da imaju pristup mobilnim telefonima, a svi zatvorenici Federalnog biroa za zatvore za koje se utvrdi da krše pravila Programa disciplinskih mera za zatvorenike podležu sankcijama“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da su „u potpunosti posvećeni zaštiti svih osoba koje se nalaze pod njihovim nadzorom“, kao i održavanju bezbednosti zatvorskog osoblja i okolnih zajednica.

1/12 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia

Uhapšen u septembru 2024.

Federalni agenti uhapsili su Kombsa u septembru 2024. godine, nakon što je protiv njega podignuta optužnica za trgovinu ljudima u cilju seksualne eksploatacije, reketiranje i prevoz osoba radi bavljenja prostitucijom.

Hapšenje je usledilo nakon višemesečne istrage o navodnim krivičnim delima repera, tokom koje su federalni agenti u martu iste godine pretresli njegovu kuću u Los Anđelesu.

Kombs je na kraju oslobođen optužbi za ozbiljnija krivična dela trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije i reketiranja, nakon veoma praćenog suđenja pred federalnim sudom na Menhetnu.

Bio je optužen da je žene primoravao da učestvuju u takozvanim „freak-off“ zabavama. Njegov pravni tim uložio je žalbu na osuđujuću presudu po dve tačke optužnice.

Suđenje Paf Dediju Foto: Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Datum izlaska ponovo pomeren

Ranije ovog meseca objavljeno je da će Kombs izaći iz federalnog zatvora ranije nego što je prvobitno bilo predviđeno. Prema podacima Federalnog biroa za zatvore koje je pregledao PEOPLE, novi datum njegovog izlaska je 5. februar 2028. godine.

Datum je u više navrata pomeran. Prvobitno je bilo predviđeno da Kombs bude pušten u junu 2028. godine, a potom je termin ponovo pomeren prošlog meseca, uprkos njegovoj navodnoj umešanosti u tuču u zatvoru zbog koje je završio u samici.

Nakon što je početkom ove godine izašao iz samice, jedan od izvora rekao je NBC Newsu da se Kombs navodno odmah vratio privilegijama koje, kako se tvrdi, novac može da obezbedi iza rešetaka.

„On je milijarder. Ljudi su zadivljeni njime. Novac je moć, naročito iza rešetaka“, rekao je izvor.