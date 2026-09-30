Lepotica uništila porodicu da se dokopa najbogatijeg muškarca na svetu: Ovako je plela svoju zamku oko njega
- Najduži i najuticajniji odnos bio joj je brak sa holivudskim agentom Patrikom Vajtselom, sa kojim ima dvoje dece.
- Preko Vajtselovih poslovnih krugova upoznala je Bezosa, a njihov razvod je usledio nakon što je 2019. otkrivena njihova tajna veza.
Pre nego što je zvanično započela vezu i potom brak sa mililjarderom Džefom Bezosom, bivša televizijska voditeljka, novinarka i pilotkinja Loren Sančez imala je bogat ljubavni život u krugovima sportista, holivudskih zvezda i uticajnih medijskih mogula.
Loren Sančez udala se za Džefea Bezosa:
Rori Markas - ljubav sa fakulteta
Jedna od njenih prvih javnosti poznatih veza bila je sa sportskim novinarom i komentatorom Rorijem Markasom. Loren se s njim verila dok je još studirala na Univerzitetu Južne Kalifornije (USC). Razišli su se ubrzo nakon što je završila studije i započela sopstvenu karijeru u medijima. Markas je preminuo 2010. godine
NFL zvezda Entoni Miler- veridba pukla posle dve godine
Tokom 1996. godine, dok je radila kao mlada TV reporterka, Loren je upoznala NFL zvezdu i igrača Denver Bronkosa, Entonija Milera. Njihova veza je trajala oko četiri godine, od čega su skoro dve godine bili vereni, ali su veridbu su raskinuli 2000. godine.
Toni Gonzales- Nova NFL zvezda sa kojim je dobila sina
Isto 2000. godine započela je vezu sa još jednom NFL zvezdom, čuvenim igračem Tonijem Gonzalesom. Iz ove veze, u februaru 2001. godine, rodila je svog prvog sina, Nika. Iako su se ubrzo razišli, ostali su u izuzetno bliskim odnosima. Loren je više puta u intervjuima isticala da su ona i Toni (zajedno sa njegovom suprugom Tobi) najbolji prijatelji i da su razvili savršen model zajedničkog roditeljstva. Zanimljivo je da je Gonzales kasnije postao i stručni konsultant za Thursday Night Football na Amazon Prime Video platformi Džefa Bezosa.
Romansa sa glumcem - Henri Simons je bio tu da preboli razskid
Nakon razlaza sa Gonzalesom, Loren je tokom 2002. i 2003. godine bila u vezi sa glumcem Henrijem Simonsom, najpoznatijim po ulozi u popularnoj seriji NYPD Blue. Zajedno su se pojavljivali na brojnim crvenim tepisima i sportskim događajima u Los Anđelesu.
Bivši suprug: Patrik Vajtsel joj poslužio da upozna Bezosa
Njen najduži i najuticajniji odnos pre Bezosa bio je brak sa Patrikom Vajtselom, jednim od najmoćnijih holivudskih agenata i suvlasnikom agencije Endeavor (WME) Venčali su se u avgustu 2005. godine na raskošnoj ceremoniji u Santa Barbari kojoj su prisustvovale zvezde poput Bena Afleka, Meta Dejmona, Dženifer Garner i Hju Džekmena. Deca: U braku su dobili dvoje dece — sina Evana (rođen 2006) i ćerku Elu (rođena 2008). Preko Vajtsela i njegovih poslovnih krugova, Loren je prvobitno i upoznala Džefa Bezosa. Bezos je unajmio njenu produkcijsku kuću za snimanje vazdušnih kadrova za njegovu kompaniju Blue Origin. Nakon što je početkom 2019. godine u medijima odjeknula vest o njenoj tajnoj vezi sa Bezosom, Sančez i Vajtsel su podneli zahtev za razvod, koji je zvanično okončan u oktobru 2019. godine.