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Pre nego što je zvanično započela vezu i potom brak sa mililjarderom Džefom Bezosom, bivša televizijska voditeljka, novinarka i pilotkinja Loren Sančez imala je bogat ljubavni život u krugovima sportista, holivudskih zvezda i uticajnih medijskih mogula.

Loren Sančez udala se za Džefea Bezosa:

1/19 Vidi galeriju Zvanice na venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Rori Markas - ljubav sa fakulteta

Jedna od njenih prvih javnosti poznatih veza bila je sa sportskim novinarom i komentatorom Rorijem Markasom. Loren se s njim verila dok je još studirala na Univerzitetu Južne Kalifornije (USC). Razišli su se ubrzo nakon što je završila studije i započela sopstvenu karijeru u medijima. Markas je preminuo 2010. godine

NFL zvezda Entoni Miler- veridba pukla posle dve godine

Tokom 1996. godine, dok je radila kao mlada TV reporterka, Loren je upoznala NFL zvezdu i igrača Denver Bronkosa, Entonija Milera. Njihova veza je trajala oko četiri godine, od čega su skoro dve godine bili vereni, ali su veridbu su raskinuli 2000. godine.

Toni Gonzales- Nova NFL zvezda sa kojim je dobila sina

Isto 2000. godine započela je vezu sa još jednom NFL zvezdom, čuvenim igračem Tonijem Gonzalesom. Iz ove veze, u februaru 2001. godine, rodila je svog prvog sina, Nika. Iako su se ubrzo razišli, ostali su u izuzetno bliskim odnosima. Loren je više puta u intervjuima isticala da su ona i Toni (zajedno sa njegovom suprugom Tobi) najbolji prijatelji i da su razvili savršen model zajedničkog roditeljstva. Zanimljivo je da je Gonzales kasnije postao i stručni konsultant za Thursday Night Football na Amazon Prime Video platformi Džefa Bezosa.

Romansa sa glumcem - Henri Simons je bio tu da preboli razskid

Nakon razlaza sa Gonzalesom, Loren je tokom 2002. i 2003. godine bila u vezi sa glumcem Henrijem Simonsom, najpoznatijim po ulozi u popularnoj seriji NYPD Blue. Zajedno su se pojavljivali na brojnim crvenim tepisima i sportskim događajima u Los Anđelesu.

Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bivši suprug: Patrik Vajtsel joj poslužio da upozna Bezosa

Njen najduži i najuticajniji odnos pre Bezosa bio je brak sa Patrikom Vajtselom, jednim od najmoćnijih holivudskih agenata i suvlasnikom agencije Endeavor (WME) Venčali su se u avgustu 2005. godine na raskošnoj ceremoniji u Santa Barbari kojoj su prisustvovale zvezde poput Bena Afleka, Meta Dejmona, Dženifer Garner i Hju Džekmena. Deca: U braku su dobili dvoje dece — sina Evana (rođen 2006) i ćerku Elu (rođena 2008). Preko Vajtsela i njegovih poslovnih krugova, Loren je prvobitno i upoznala Džefa Bezosa. Bezos je unajmio njenu produkcijsku kuću za snimanje vazdušnih kadrova za njegovu kompaniju Blue Origin. Nakon što je početkom 2019. godine u medijima odjeknula vest o njenoj tajnoj vezi sa Bezosom, Sančez i Vajtsel su podneli zahtev za razvod, koji je zvanično okončan u oktobru 2019. godine.