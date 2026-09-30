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Glumica Sofija Buš (44) i bivša profesionalna fudbalerka Ešli Haris (40) su se u tajnosti venčale. Buš je u svojim memoarima "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress" otkrila da su se ona i Harisova zaklele na venčnu ljubav tokom leta 2025. godine, na intimnoj ceremoniji u severnom delu države Njujork.

Par, koji je zajedno tri godine, venčanju je prisustvovao u društvu Harisine dvoje dece, Sloun i Oušen. Detalje svog venčanja otkrile su za magazin Vogue u tekstu objavljenom u sredu, 30. septembra.

Sofija Buš Foto: Instagram

Venčanje bez pritiska i pompe

„Kada dođete u ovu fazu života, počinjete da razdvajate ono što je zaista vaše od onoga što je oduvek nekako bilo namenjeno svima drugima“, rekla je Buš o odluci da važan trenutak zadrže u uskom krugu porodice.

Glumica iz serije One Tree Hill osvrnula se na činjenicu da su i ona i Harisova veliki deo svog odraslog života provele pod lupom javnosti Buš kao glumica, a Harisova kao profesionalna sportistkinja.

„Velika je privilegija imati mogućnost da se bavite sportom ili glumom, ali to sa sobom nosi i određenu cenu“, rekla je Buš.

Ipak, kada je došao njihov dan venčanja, želele su da se oslobode pritiska koji često prati velika slavlja i da se usredsrede na porodicu.

Deca uživala u posebnom danu

„Deca su samo trčala unaokolo i bila srećna, brale smo cveće na imanju, a naša ćerka Sloun ga je držala“, prisetila se Harisova.

Kako je dodala, sve je bilo posebno lepo upravo zato što deca nisu osećala pritisak.

„Bilo im je toliko zabavno, jer to nije bio dan ispunjen pritiskom koji bi za malu decu bio previše“, rekla je.

Buš je otkrila da su mladenci veče završili sa porodicom, uživajući uz vatru.

„Bilo je tako divno i bez ikakvog pritiska. Nikada to neću zaboraviti i mislim da dani venčanja ponekad nisu takvi“, rekla je glumica.

Umesto objave – krenule od vrata do vrata

Sofija i Ešli nisu odmah javno objavile da su se venčale. Umesto toga, nakon ceremonije su putovale širom zemlje kako bi svojim najbližima lično saopštile srećnu vest.

Buš je u memoarima pisala i o tome zbog čega je ponovo odlučila da se prepusti braku, iako iz sopstvenog iskustva zna da veze mogu da se završe.

Glumica je prethodno bila udata za Čeda Majkla Marija, od 2005. do 2006. godine, a potom za Granta Hjuza, od 2022. do 2024.

Ljubavnu vezu potvrdile 2024. godine

Buš i Harisova prvi put su povezane u oktobru 2023. godine. Glumica je javno govorila o svojoj kvir seksualnosti i potvrdila njihovu vezu u intervjuu za magazin Glamour 2024. godine.

Govoreći za Vogue o odluci da javno podele detalje svoje veze i braka, Harisova je istakla da im je važna vidljivost njihove ljubavi.

„Ovaj razgovor nije o Sofiji i meni. Mi znamo kakvu ljubav delimo“, rekla je Harisova, dodajući da je „vidljivost važna“ mladim ljudima koji se možda još uvek ne osećaju dovoljno prihvaćeno ili primećeno.

Buš i Harisova obe su članice upravnog odbora organizacije Human Rights Campaign i aktivne su u podršci pravima LGBTQ+ zajednice.

Memoari Sofije Buš, And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, biće objavljeni 27. oktobra, a već su dostupni za pretprodaju.