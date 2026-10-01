Slušaj vest

Najmlađi sin američkog predsednika Donalda Trampa, Baron Tramp, navodno je više od godinu dana u vezi sa devojkom koju je upoznao tokom studija na Univerzitetu Njujork (NYU), prenose američki mediji.

Baron, koji ima 20 godina, tokom prve godine studirao je na Stern poslovnoj školi u okviru Univerziteta Njujork, a potom je u septembru 2026. prešao na kampus univerziteta u Vašingtonu, kako bi bio bliže roditeljima.

Baron Tramp
Baron Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ljubavni život čuva daleko od javnosti

O Baronovoj navodnoj devojci zasad se zna veoma malo, a ni sam najmlađi sin američkog predsednika svoj privatni život ne iznosi u javnost.

Njegov ljubavni život privukao je pažnju javnosti još ranije. Donald Tramp je u oktobru 2024. godine, gostujući u podkastu „PBD Podcast“ Patrika Bet-Dejvida, rekao da tada nije verovao da Baron ima devojku.

Predsednik je tada svog sina opisao kao „zgodnog“, uz napomenu da mu, kako je rekao, „ne smeta da bude sam“.

Baron Tramp kao dete sa roditeljima Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia, MPNC / Backgrid USA / Profimedia, Everett Collection / Everett / Profimedia

Glasine o prvoj devojci pojavile se na TikToku

Spekulacije o Baronovom ljubavnom životu počele su još ranije, nakon što je jedna devojka na TikToku tvrdila da je bila njegova „prva“ devojka dok su oboje išli u srednju školu.

Devojka koja se predstavila samo kao Medi tada je iznela tvrdnje o njihovoj navodnoj vezi, ali detalji njenog odnosa sa Baronom nisu nezavisno potvrđeni.

Baron Tramp se inače veoma retko pojavljuje u javnosti kada je reč o privatnom životu, pa su informacije o njegovim prijateljstvima i eventualnim romantičnim vezama uglavnom predmet medijskih nagađanja.

(Kurir.rs/Washingtontimes)

Ne propustitePop kulturaMelanija Tramp progovorila o odnosu sa Baronom: Otkrila kako izgleda njihova svakodnevica u Beloj kući "Sve je manje vremena za porodicu"
Baron Tramp sa dužom kosom na UFC događaju
Pop kulturaPoslednje fotografije Barona Trampa pokrenule lavinu reakcija na mrežama: "To nije ista osoba, to je dvojnik"
Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa
Pop kulturaEvo zašto Melanija nije bila na svadbi Trampovog sina: Istina o njenom odnosu sa njegovom decom je surova
Melanija Tramp
Ludi svetPenzionerka mislila da se dopisuje sa Baronom Trampom pa ostala bez penzije i ušteđevine: Slala mu ogroman novac
Baron Tramp

05:14
TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija