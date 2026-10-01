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Najmlađi sin američkog predsednika Donalda Trampa, Baron Tramp, navodno je više od godinu dana u vezi sa devojkom koju je upoznao tokom studija na Univerzitetu Njujork (NYU), prenose američki mediji.

Baron, koji ima 20 godina, tokom prve godine studirao je na Stern poslovnoj školi u okviru Univerziteta Njujork, a potom je u septembru 2026. prešao na kampus univerziteta u Vašingtonu, kako bi bio bliže roditeljima.

Baron Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ljubavni život čuva daleko od javnosti

O Baronovoj navodnoj devojci zasad se zna veoma malo, a ni sam najmlađi sin američkog predsednika svoj privatni život ne iznosi u javnost.

Njegov ljubavni život privukao je pažnju javnosti još ranije. Donald Tramp je u oktobru 2024. godine, gostujući u podkastu „PBD Podcast“ Patrika Bet-Dejvida, rekao da tada nije verovao da Baron ima devojku.

Predsednik je tada svog sina opisao kao „zgodnog“, uz napomenu da mu, kako je rekao, „ne smeta da bude sam“.

1/10 Vidi galeriju Baron Tramp kao dete sa roditeljima Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia, MPNC / Backgrid USA / Profimedia, Everett Collection / Everett / Profimedia

Glasine o prvoj devojci pojavile se na TikToku

Spekulacije o Baronovom ljubavnom životu počele su još ranije, nakon što je jedna devojka na TikToku tvrdila da je bila njegova „prva“ devojka dok su oboje išli u srednju školu.

Devojka koja se predstavila samo kao Medi tada je iznela tvrdnje o njihovoj navodnoj vezi, ali detalji njenog odnosa sa Baronom nisu nezavisno potvrđeni.

Baron Tramp se inače veoma retko pojavljuje u javnosti kada je reč o privatnom životu, pa su informacije o njegovim prijateljstvima i eventualnim romantičnim vezama uglavnom predmet medijskih nagađanja.

(Kurir.rs/Washingtontimes)