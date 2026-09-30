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Ester Rancen, televizijska voditeljka nagrađena BAFTA nagradom i osnivačica organizacije ChildLine, preminula je u 86. godini, piše The Guardian.

Ona je 2023. godine saopštila da boluje od raka pluća u četvrtom stadijumu, nakon čega je postala jedan od najglasnijih zagovornika promene zakona o asistiranom umiranju. U septembru 2026. godine objavila je da je morala da odustane od planova da okonča život u švajcarskoj klinici Dignitas, jer je postala fizički previše slaba za put.

"Nažalost, kada sam bila dovoljno snažna da otputujem u Dignitas, moj život nije bio nepodnošljivo bolan. Naprotiv, mogla sam da se opustim u svojoj voljenoj kući u Njuforestu. A kada je život zaista postao nepodnošljiv, bila sam fizički previše slaba da bih putovala i prošla kroz proceduru u Dignitasu.", navela je ona u saopštenju.

Rancen je rođena 1940. godine u Berkhamstedu, u Hertfordširu, a karijeru je započela 1963. godine kao menadžerka studija na BBC radiju. Nakon što je prešla na televiziju kao istraživačica, 1968. godine postala je voditeljka emisije "Braden's Week", koja se bavila potrošačkim temama. Godine 1973. postavljena je za glavnu voditeljku njene naslednice, emisije "That's Life!".