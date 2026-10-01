Fatalna manekenka pojavila se u providnoj haljini, a donji veš ostavila kod kuće: Sve lepotice su pale u drugi plan
Britanska manekenka Rouzi Hantington-Vajtli stigla je na reviju modne kuće „Sen Loran“, održanu kod pariske fontane Troadero, u jednom od najupadljivijih izdanja večeri.
Tridesetdevetogodišnja manekenka, koja je u dugogodišnjoj vezi sa akcionom zvezdom Džejsonom Stejtamom, sa kojim ima sina Džeka i ćerku Izabelu, već godinama je jedno od zaštitnih lica čuvene modne kuće.
Crna čipka otkrila gotovo sve
Za ovu priliku Rouzi je odabrala dugu crnu haljinu od cvetne čipke, sa dugim rukavima i visokim šlicem. Materijal je gotovo u potpunosti bio providan duž tela, čime je manekenka privukla brojne poglede. Ispod smelog čipkastog modela nije nosila brushalter, ali je celokupno izdanje iznela sa velikom dozom samopouzdanja.
Na reviji su se pojavile i druge poznate manekenke, među kojima su bile Kejt Mos i Eva Hercigova, ali je Rouzi Hantington-Vajtli svojim smelim stajlingom posebno privukla pažnju.
Njeno izdanje pokazalo je da i veoma smela, providna haljina može da izgleda elegantno kada se nosi sa dovoljno samopouzdanja i šarma.