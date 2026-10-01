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Britanska manekenka Rouzi Hantington-Vajtli stigla je na reviju modne kuće „Sen Loran“, održanu kod pariske fontane Troadero, u jednom od najupadljivijih izdanja večeri.

Tridesetdevetogodišnja manekenka, koja je u dugogodišnjoj vezi sa akcionom zvezdom Džejsonom Stejtamom, sa kojim ima sina Džeka i ćerku Izabelu, već godinama je jedno od zaštitnih lica čuvene modne kuće.

Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Crna čipka otkrila gotovo sve

Za ovu priliku Rouzi je odabrala dugu crnu haljinu od cvetne čipke, sa dugim rukavima i visokim šlicem. Materijal je gotovo u potpunosti bio providan duž tela, čime je manekenka privukla brojne poglede. Ispod smelog čipkastog modela nije nosila brushalter, ali je celokupno izdanje iznela sa velikom dozom samopouzdanja.

Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Na reviji su se pojavile i druge poznate manekenke, među kojima su bile Kejt Mos i Eva Hercigova, ali je Rouzi Hantington-Vajtli svojim smelim stajlingom posebno privukla pažnju.

Njeno izdanje pokazalo je da i veoma smela, providna haljina može da izgleda elegantno kada se nosi sa dovoljno samopouzdanja i šarma.