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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Safije je poslednji put došla u palatu Topkapi Foto: Promo

Sadržaj 79. epizode

Sultanija Safije je došla u palatu Topkapi, gde je provela decenije svog života. Dok ide ka odajama majke sultanije, priseća se veličanstvenog života koji je imala. Poziva Kosem na razgovor i opisuje joj svoj život, koji je pun ljubavi, izdaja i borbe za budućnost dinastije. Govori joj o mrtvom sinu Iskenderu, koga je želela da dovede na presto, i optužuje Kosem da joj ga je oduzela. Potom joj predaje prsten sultanije Hurem, uz reči da sada pripada njoj. Dok oslobađa Bulbul-agu ropstva, ispušta svoj poslednji dah.

U međuvremenu, sultan Osman se suočava sa pobunom janičara, pa nakon pregovora s Poljacima odlučuje da prihvati mir. Vraća se u prestonicu i proglašava pobedu, a Mehmed-pašu Ohridskog razrešava dužnosti velikog vezira i na njegovo mesto postavlja Dilaver-pašu. Ipak, Osman ne odustaje od namere da se obračuna s janičarima i najavljuje promene u vojsci. Istovremeno odlučuje da protera Kosem i Halime iz prestonice.

Sahrana sultanije Safije Foto: Promo

Posle sahrane sultanije Safije, Kosem preti Halime da ne preduzima ništa protiv Osmana, dok Humašah preuzima sve veću ulogu na dvoru. Ona se rastaje od Zulfikar-paše, ali Osman odbija da prihvati njihov razvod i poverava joj prestonicu dok je odsutan. Osman zatim saopštava da planira da ode na hadž, ali otkriva da je njegova prava namera da ode do Damaska, formira novu vojsku od dobrovoljaca i sprovede velike promene u janičarskom odredu.

Tokom gozbe dolazi do tragedije - princ Omer strada od zalutalog metka. Mislilo se da je reč o nesrećnom slučaju, ali iza svega stoje sultanija Dilruba i Davut-paša. Njihova namera je da za smrt malog princa bude okrivljena Kosem i da Osman okrene svoj bes protiv nje. Kosem shvata da se protiv nje sprema nova spletka, dok Osman najavljuje da će sam istražiti smrt svog sina. Posle teške noći, odlazi da poseti braću, kada mu Murat upućuje reči zbog kojih će se duboko zamisliti.

Bulbul-aga i Hadži-aga nad grobom sultanije Safije Foto: Promo

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