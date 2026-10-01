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Džim Keri se oženio. Portparol 64-godišnjeg glumca u sredu je za People potvrdio da se venčao sa partnerkom Min Ah. Venčali su se sedam meseci nakon što su se zajedno pojavili na dodeli nagrada „Cezar“ u Francuskoj. Keri je tada Min Ah nazvao svojom „divnom partnerkom“ u govoru koji je u celosti održao na francuskom jeziku.

„Hvala mojoj predivnoj porodici, ćerki Džejn i unuku Džeksonu. Volim vas sada i zauvek. Hvala mojoj divnoj partnerki Min Ah“, rekao je na francuskom, dok je publika njegovu ćerku, unuka i partnerku nagradila ovacijama. „Volim te, Min Ah. I na kraju, hvala najduhovitijem čoveku kojeg sam ikada poznavao – mom ocu Persiju Džozefu Keriju, koji me je naučio vrednosti ljubavi, velikodušnosti i smeha.“

„Imam dovoljno“

Zvezda filma „Ace Ventura“ poznata je po tome što retko govori o privatnom životu. U aprilu 2022. godine, tokom promocije filma „Sonic: Superjež 2“, u intervjuu za Access Hollywood rekao je da razmišlja o povlačenju iz glume kako bi uživao u mirnijem životu.

Kada ga je voditeljka Kit Huver pitala da li to zaista ozbiljno razmatra, Keri je odgovorio: „Prilično sam ozbiljan.“

„Zavisi“, objasnio je. „Ako mi anđeli donesu scenario napisan zlatnim mastilom i daju mi do znanja da je reč o nečemu što će ljudima biti veoma važno da vide, možda ću nastaviti da glumim. Ali zasad uzimam pauzu.“

Rekao je da ceni život daleko od očiju javnosti, u kojem može da se bavi slikanjem i provodi vreme sa porodicom.

„Veoma volim svoj miran život, volim da slikam i volim svoj duhovni život. Osećam da imam dovoljno, a to je nešto što od neke slavne osobe možda više nikada nećete čuti“, izjavio je.

Džim Keri Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prethodne veze i brakovi

Keri je ranije bio u vezi sa Džindžer Gonzagom, koleginicom iz serije „Kiding“. Zajedno su se prvi put pojavili na crvenom tepihu u januaru 2019. godine, kada je glumčev glasnogovornik za People potvrdio da su u vezi. U oktobru iste godine Us Weekly objavio je da su raskinuli nakon manje od godinu dana.

Glumac je prethodno bio u braku sa Loren Holi, sa kojom je glumio u filmu „Glup i gluplji“, od 1996. do 1997. godine. Sa prvom suprugom Melisom Vomer, sa kojom ima ćerku Džejn, bio je u braku od 1987. do 1995. godine.

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