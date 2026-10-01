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Američki reper Šon „Didi“ Kombs navodno je ponovo premešten u samicu u zatvoru Fort Diks u Nju Džerziju, nakon što su mediji objavili tvrdnje da iza rešetaka uživa posebne pogodnosti. Prema pisanju TMZ-a, izdvajanje je uobičajena mera dok traje interna istraga.

NBC njuz je prethodno preneo svedočenja četvorice muškaraca koji tvrde da su bili smešteni u istoj zatvorskoj jedinici kao Kombs. Prema njihovim navodima, drugi zatvorenici pripremali su mu posebne obroke, obavljali razne poslove i pružali masaže, a za usluge su dobijali novac.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- To nije nešto što se uobičajeno viđa u zatvoru. To su bogataške stvari - rekao je jedan od sagovornika.

Jedan od muškaraca koji tvrdi da je kuvao za repera naveo je da mu je pripremao picu, piletinu sa karijem i empanade.

- Posle nekog vremena dosadilo mi je da kuvam - ispričao je.

Mediji izneli tvrdnje o nedozvoljenim predmetima

NBC je objavio i fotografiju na kojoj Kombs navodno koristi prokrijumčaren mobilni telefon. Sagovornici tvrde da je preko njega pregledao Instagram i dobijao eksplicitne fotografije bivše devojke. Prema istim navodima, reper je imao i zalihu skupog alkohola, koji su mu, kako se tvrdi, donosili zatvorski čuvari, dok je od drugih zatvorenika kupovao antidepresive.

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene. Savezna uprava za zatvore saopštila je da zbog privatnosti i bezbednosti ne komentariše pojedinačne slučajeve, ali je navela da su mobilni telefoni, narkotici i oružje stalni izazov u zatvorskim ustanovama i da se ulažu napori kako bi se sprečilo unošenje zabranjenih predmeta.

Kombsov portparol odbacio senzacionalne napise

Kombsov portparol odbacio je način na koji su mediji predstavili njegov život u zatvoru.

- Stalno analiziranje svakog nevažnog detalja iz života Šona Kombsa u zatvoru došlo je do tačke u kojoj mediji od uobičajene zatvorske svakodnevice prave vest - izjavio je.

- Jedina stvarna vest jeste da Šon služi kaznu u skladu sa pravilima i strpljivo čeka odluku suda o žalbi - dodao je njegov predstavnik.

Paf Dedi Foto: JR Davis / Newscom / Profimedia

Služi kaznu od 50 meseci

Kombs je ranije bio smešten u samicu nakon tuče sa drugim zatvorenikom, a iz izolacije je pušten u avgustu. Sadašnji premeštaj, prema izveštaju TMZ-a, usledio je nakon objave navoda o njegovom navodnom povlašćenom tretmanu.

U oktobru 2025. osuđen je na 50 meseci zatvora po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Oslobođen je težih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja i udruživanje radi reketiranja. Prema podacima Savezne uprave za zatvore, predviđeni datum njegovog izlaska je 21. januar 2028. godine.

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