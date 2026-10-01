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Gvinet Paltrou je proslavila 54. rođendan i ni u tim godinama nimalo nije dosadna. Holivudska zvezda, koja je pre nekoliko godina glumu stavila u drugi plan kako bi se posvetila svom pomalo kontroverznom brendu Goop, neposredno pred rođendan ponovo je u centar pažnje vratila svoj najpoznatiji proizvod – sveću pod nazivom "This Smells Like My Vagina" ("Ovo miriše kao moja vagina“).

Sveća Gvinet Paltrou Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Gvinet Paltrou je nedavno u podkastu "Friends Keep Secrets" otkrila da ta sveća uopšte nije trebalo da nastane. Dok je sa parfimerom Daglasom Litlom eksperimentisala sa različitim neobičnim mirisima, poput listova paradajza i morskih algi, jedna kombinacija joj se posebno dopala, pa se našalila: "Ovo miriše kao moja vagina.“ Parfimer je, međutim, njenu šalu shvatio ozbiljno i pretvorio je u pravi proizvod.

Gvinet Paltrou Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njena kompanija Goop počela je da prodaje sveću 2020. godine po ceni od 75 dolara, a ono što je počelo kao šala ubrzo je postalo viralni hit. Paltrou, koju su proslavili filmovi poput "Sedam", "Zaljubljeni Šekspir" i "Iron Man", sada priznaje da je sveća njenom brendu na kraju napravila sasvim drugačiji problem nego što je očekivala.

- Postala je toliko popularna da smo prestali da je prodajemo, jer je odvlačila pažnju od onoga čime smo se zapravo bavili - objasnila je.

Pre nego što se to dogodilo, Gvinet je uspela da lansira još jednu sveću veoma neobičnog naziva "This Smells Like My Orgasm" (Ovako miriše moj orgazam).

Gvinet Paltrou Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bizarniji proizvodi od same sveće

Ove sveće, međutim, nisu ni približno jedini neobični proizvodi koje je kompanija slavne glumice prodavala.

Danas se Goop uglavnom fokusira na klasičnije kozmetičke i proizvode za zdravlje, ali je ranije prodavao, na primer, vaginalna jaja od žada namenjena za umetanje u vaginu ili sprej protiv "psihičkih vampira".

U ponudi se našao čak i zlatni dildo vredan 15.000 dolara. Seksualna pomagala Goop prodaje i danas. Izgleda da, Gvinet Paltrou i posle pedesete ne ostaje bez veoma nekonvencionalnih ideja.

(Kurir.rs/Žena)

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