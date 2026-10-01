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Holivudski glumac Kajl Meklahlan je imao nekoliko velikih ljubavi, a onu najveću je pronašao pre više od dve decenije, kada je u njegov život ušla Dezire Gruber.

Par se venčao 2002, posle tri godine veze, i potom dobio sina, a danas žive na relaciji Los Anđeles-Njujork i važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu.

Mnogo pre nego što je sreo današnju suprugu, glumac je ljubio Lindu Evanđelistu i Laru Flin Bojl, a pre njih Loru Dern, koju je upoznao na snimanju filma "Plavi somot" i potom s njom proveo četiri godine.

Međutim, njihova veza se okončala 1989, i to nakon što je Meklahlan prevario glumicu s Larom Flin Bojl na snimanju serije "Tvin Piks".

Kako je sada otkrio, on se Lori Dern izvinio zbog svega, i to godinama nakon raskida.

– Nisam bio najbolja verzija sebe u godinama koje sam proveo s Larom, recimo to tako. Neke stvari sam naučio na teži način – rekao je 67-godišnji Maklahlan u intervjuu za The Sunday Times.

Iako su im se putevi razišli, Meklahlan i Lora Dern su ostali u kontaktu, između ostalog i zahvaljujući zajedničkim prijateljima. Glumac je rekao da je vremenom shvatio "kakva je neverovatna osoba" i da želi da je ima u svom životu.

Posebno je emotivan trenutak bio njihov zajednički dolazak na dodelu počasnog Oskara Dejvidu Linču 2019. godine. Nakon ceremonije, pred Linčom i Izabelom Roselini, Kajl Meklahlan se izvinio bivšoj ljubavi što ju je prevario pre tačno 30 godina.

– Već smo ranije razgovarali o tome, ali nešto u tome što sam to uradio pred Dejvidom i Izabelom učinilo je da sve bude veoma katarzično. Bilo je to vrlo emotivno za mene, iskreno – rekao je glumac.

Kajl Meklahlan i Lora Dern Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

On je, inače, u svojim memoarima Fictional Selves već otkrio ponešto o svojoj ljubavi s Lorom Dern, koju je nazvao neverovatnom glumicom i neverovatnom i duhovitom osobom, s kojom je imao snažnu hemiju.

Meklahlan je kasnije bio u vezi s supermodelom Lindom Evanđelistom, s kojom je čak bio i veren, a potom se 2002. godine oženio Dezire Guber, s kojom ima sina Kaluma.

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