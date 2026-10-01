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Džon Kjuzak bio je jedna od prepoznatljivih holivudskih zvezda osamdesetih i devedesetih godina, a publika ga pamti po filmovima "Say Anything", "High Fidelity" i "Con Air". Iako se poslednjih godina uglavnom povukao iz javnosti, njegovo novo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao na početku karijere:

1/6 Vidi galeriju Džon Kjuzak u mladosti Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Šezdesetogodišnji glumac gostovao je u podkastu "Happy Sad Confused", a gledaocima je odmah zapala za oko njegova promenjena frizura. Kjuzak sada ima crvenkastosmeđu kosu, zbog čega su društvene mreže ubrzo preplavili komentari o njegovom novom izgledu.

Fanovi primetili promenu na licu i kosi

Nakon što su fotografije i snimci iz podkasta počeli da kruže društvenim mrežama, deo obožavalaca komentarisao je Kjuzakov izgled.

"Šta si uradio sa svojim licem?", glasio je jedan od komentara, dok je drugi korisnik poručio glumcu da "dostojanstveno stari". Bilo je i onih koji su se zapitali šta se dogodilo sa njegovim licem.

Ipak, nisu svi imali potrebu da komentarišu njegov izgled. Deo fanova stao je u njegovu odbranu i kritikovao činjenicu da se toliko pažnje posvećuje promenama na licu javnih ličnosti.

"Ne mogu da verujem da se toliko ljudi fokusira na njegov izgled. Kakvo smo čudno društvo postali", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da na glumcu "ne vidi ništa loše".

Kjuzak se poslednjih godina povukao iz javnosti

Kjuzak se poslednjih godina ređe pojavljuje u javnosti, ali se u martu ove godine pojavio na dodeli Oskara, gde je odao počast svom pokojnom prijatelju i saradniku Robu Rajneru.

Glumac je tokom karijere ostvario veliki broj zapaženih uloga, ali je vremenom sve otvorenije govorio o tome kako se filmska industrija odnosi prema glumcima koji stare.

Džon Kjuzak Foto: Andrew Stevens Entertainment - Cartouche - Grindstone Entertainment Group - Milestone Studios / Christophel Collection / Profimedia

Njegovi komentari posebno su se odnosili na ejdžizam, odnosno diskriminaciju na osnovu godina, sa kojom se suočavaju glumci i glumice.

"Možda jednostavno više nisam bio tražen"

U razgovoru za "The Guardian" 2020. godine, Kjuzak je govorio o tome da već duže vreme nije uspevao da pronađe finansiranje za projekte koje je želeo da realizuje.

"Poslednjih nekoliko godina nisam uspevao da obezbedim finansiranje za projekte. To možda ima veze sa starenjem. A možda jednostavno više nisam bio tražen", rekao je tada.

Džon Kjuzak Foto: J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Glumac je ranije govorio i o tome da je problem ejdžizma u Holivudu još izraženiji kada su u pitanju žene. Prema njegovim rečima, od glumica se često očekuje da zadrže mladolik izgled ili da se povuku iz industrije.

"Imam još 15, 20 godina pre nego što kažu da sam star. Za žene je to brutalno. Imam prijateljice glumice koje su već sa 29 godina otpisane", rekao je Kjuzak 2014. godine.

Džon Kjuzak Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Tom prilikom govorio je i o pritisku filmske industrije da stalno angažuje veoma mlade glumice, umesto da ženama pruža priliku da nastave karijeru i kako stare.

Govorio i o promenama u filmskoj industriji

Kjuzak je tokom godina ukazivao i na promenu odnosa među ljudima u Holivudu. Smatrao je da je sa vremenom nestala svojevrsna solidarnost koja je nekada postojala u filmskoj industriji.

Džon Kjuzak Foto: Profimedia

Njegovo novo pojavljivanje zato je izazvalo reakcije iz različitih razloga. Dok su se pojedini korisnici društvenih mreža fokusirali na njegovu kosu i promene u izgledu, drugi su podsetili da godine same po sebi ne bi trebalo da budu razlog za negativne komentare.

Džon Kjuzak, koji iza sebe ima više od četiri decenije karijere, danas se pred kamerama pojavljuje ređe nego ranije, ali njegove uloge iz perioda najveće popularnosti i dalje imaju posebno mesto kod publike.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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