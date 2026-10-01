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Dvojica muškaraca sa rančevima primećena su kako obilaze prostor oko škole, zaustavljajući se na više mesta i gledajući u školsko dvorište, nakon čega su se vratili u kombi za koji je policija utvrdila da je iznajmljen. Jedan od muškaraca kasnije je identifikovan kao međunarodni fotograf koji radi za poznatu evropsku novinsku agenciju, prenosi BBC.

Portparol Harija i Megan Markl ocenio je da je takvo ponašanje oko škole "neprihvatljivo zadiranje u privatnost dece".

"Postoji velika razlika između legitimnog rada medija i fotografa koji obilaze školu, zaustavljaju se kako bi gledali u školsko dvorište i prate decu dok provode svoj dan. Odluka fotografa da se na ovaj način ponašaju u blizini škole izuzetno je nepromišljena", rekao je portparol.

Princ Hari i Megan Markl u Australiji Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

On je dodao da je zabrinjavajuće što pojedini evropski paparaci ne poštuju privatnost dece u školi, posebno imajući u vidu da se incident dogodio ubrzo nakon drugog bezbednosnog incidenta u blizini vojne baze RAF Ferford.

Hari i Megan su decu pre nekoliko nedelja prebacili iz prethodne škole, nakon samo dve nedelje. Kao razlog su naveli gust saobraćaj na putu do škole, dužina putovanja i dodatno opterećenje za njihov tim za bezbednost. Došlo je i do incidenta tokom kojeg je kolona vozila u kojoj se porodica nalazila bila ometena.

Princ Arči Foto: Toby Melville / PA Images / Profimedia

Par se nedavno vratio u Veliku Britaniju nakon nekoliko godina života u Kaliforniji, posle Harijeve odluke da se 2020. godine povuče sa dužnosti aktivnog člana kraljevske porodice. Nije poznato u kom delu Velike Britanije su se Hari i Megan nastanili, dok je Megan na društvenim mrežama objavila snimke porodičnog života u prirodi.

Princeza Lilibet proslavila rođendan Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Istovremeno, i dalje nije doneta odluka o tome da li će paru biti odobreno policijsko obezbeđenje koje finansiraju poreski obveznici. O pitanju nivoa zaštite trebalo bi da odlučuje Izvršni odbor za zaštitu članova kraljevske porodice i javnih ličnosti (RAVEC). U proceni će biti uzeti u obzir rizici sa kojima se porodica suočava u novom domu, kao i njihova uobičajena kretanja, uključujući putovanja i odlazak dece u školu.

Ponašanje fotografa koji rade za britanske medije ili agencije uglavnom je regulisano pravilima novinarskih nadzornih tela IPSO i IMPRESS, dok fotografi iz drugih zemalja nisu obavezani tim pravilima, osim u slučajevima kada njihovo ponašanje predstavlja kršenje zakona.

(Kurir.rs/B92)

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