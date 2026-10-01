"Izuzetno nepromišljeno zadiranje u privatnost dece": Princ Hari i Megan Markl osuli paljbu po fotografu
- Hari i Megan osudili su fotografa koji je viđen u blizini škole njihove dece, uz ocenu da je reč o nepromišljenom zadiranju u privatnost. Policija je utvrdila da je muškarac bio u iznajmljenom kombiju i da je kasnije identifikovan kao međunarodni fotograf.
- Portparol para poručio je da je ponašanje oko škole neprihvatljivo, posebno posle nedavnog bezbednosnog incidenta u blizini RAF Ferforda. Hari i Megan su decu prebacili u novu školu zbog saobraćaja, dužine puta i opterećenja za obezbeđenje.
Dvojica muškaraca sa rančevima primećena su kako obilaze prostor oko škole, zaustavljajući se na više mesta i gledajući u školsko dvorište, nakon čega su se vratili u kombi za koji je policija utvrdila da je iznajmljen. Jedan od muškaraca kasnije je identifikovan kao međunarodni fotograf koji radi za poznatu evropsku novinsku agenciju, prenosi BBC.
Portparol Harija i Megan Markl ocenio je da je takvo ponašanje oko škole "neprihvatljivo zadiranje u privatnost dece".
"Postoji velika razlika između legitimnog rada medija i fotografa koji obilaze školu, zaustavljaju se kako bi gledali u školsko dvorište i prate decu dok provode svoj dan. Odluka fotografa da se na ovaj način ponašaju u blizini škole izuzetno je nepromišljena", rekao je portparol.
On je dodao da je zabrinjavajuće što pojedini evropski paparaci ne poštuju privatnost dece u školi, posebno imajući u vidu da se incident dogodio ubrzo nakon drugog bezbednosnog incidenta u blizini vojne baze RAF Ferford.
Hari i Megan su decu pre nekoliko nedelja prebacili iz prethodne škole, nakon samo dve nedelje. Kao razlog su naveli gust saobraćaj na putu do škole, dužina putovanja i dodatno opterećenje za njihov tim za bezbednost. Došlo je i do incidenta tokom kojeg je kolona vozila u kojoj se porodica nalazila bila ometena.
Par se nedavno vratio u Veliku Britaniju nakon nekoliko godina života u Kaliforniji, posle Harijeve odluke da se 2020. godine povuče sa dužnosti aktivnog člana kraljevske porodice. Nije poznato u kom delu Velike Britanije su se Hari i Megan nastanili, dok je Megan na društvenim mrežama objavila snimke porodičnog života u prirodi.
Istovremeno, i dalje nije doneta odluka o tome da li će paru biti odobreno policijsko obezbeđenje koje finansiraju poreski obveznici. O pitanju nivoa zaštite trebalo bi da odlučuje Izvršni odbor za zaštitu članova kraljevske porodice i javnih ličnosti (RAVEC). U proceni će biti uzeti u obzir rizici sa kojima se porodica suočava u novom domu, kao i njihova uobičajena kretanja, uključujući putovanja i odlazak dece u školu.
Ponašanje fotografa koji rade za britanske medije ili agencije uglavnom je regulisano pravilima novinarskih nadzornih tela IPSO i IMPRESS, dok fotografi iz drugih zemalja nisu obavezani tim pravilima, osim u slučajevima kada njihovo ponašanje predstavlja kršenje zakona.
(Kurir.rs/B92)
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