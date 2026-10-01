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U svojim novim memoarima "The Steps", 80-godišnji glumac Silvester Stalone opisao je trenutak kada je saznao da mu je sin preminuo. Stalone je tada bio u kancelariji i radio na scenariju kada ga je pozvao dr Stiven Levin, treći suprug njegove majke Džeki.

"Pozvao me je i rekao: 'Zovem da ti kažem da je otišao'", prisetio se glumac.

Stalone kaže da ga je posebno pogodio način na koji mu je vest saopštena.

"Bilo je tako kratko i bez emocija. 'Žao mi je, otišao je. Vidimo se. Ćao.' To je bilo sve. Nije bilo: 'Mogu li da pomognem?’ Ničega. To je bilo poražavajuće'" rekao je.

Silvester Stalone, sin
Silvester Stalone sa sinom Foto: UNITED ARTISTS / Entertainment Pictures / Profimedia

Sejdž je imao samo 36 godina kada je preminuo od srčanog udara izazvanog koronarnom bolešću. Otac i sin zajedno su glumili u filmu "Roki 5" iz 1990. godine, a Stalone je kasnije otkrio da je njihovo zajedničko iskustvo na filmu bilo istovremeno bolno i lekovito, navodi Page Six. Sejdž je u filmu igrao sina Rokija Balboe, a pojedine scene bile su zasnovane na stvarnim problemima između njega i njegovog oca.

"Kada sam u filmu vikao: 'Nikada nisi provodio vreme sa mnom! Nikada nisi provodio vreme sa mojom majkom!', to je bila istina. Gledao sam oca u lice i zaista mu to govorio", govorio je Sejdž.

Silvester Stalone u plavom odelu sa tompusom u ustima
Silvester Stalone Foto: Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, tokom snimanja su obojica nekoliko puta zaplakala, a njihov odnos se nakon filma značajno promenio.

"Posle filma se sve promenilo. Uradili bismo sve jedan za drugog", rekao je Sejdž.

Stalone danas kaže da je imao velike nade za svog prvog sina

"Imao sam velike nade za njega. Trebalo je da uradi nešto zaista divno jer je pronašao sopstveni put, koji nije bio vezan za glumu, na čemu zahvaljujem Bogu", rekao je glumac.

Ipak, priznao je da nije znao da je njegov sin bolestan. Sejdžova smrt ostavila je duboku traumu koja je, prema Staloneovim rečima, godinama bila potisnuta.

"Potiskujete, potiskujete i pokušavate da ignorišete, a onda sve to ispliva", rekao je.

Silvester Stalone
Silvester Stalone sa sinom Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Stalone priznaje da se tuga zbog gubitka sina i drugih bolnih iskustava godinama nakupljala, sve dok emocije nisu izbile na površinu.

"Konačno je sva tuga, sve što sam nosio, samo izašla. I bilo je užasno", rekao je.

Ni danas mu nije lako da govori o sinu.

"Kada vidite fotografiju, teško je. Zaista teško", priznao je.

Stalone ima još jednog sina, Seardža, koji ima 47 godina i živi sa majkom Sašom Ček. Glumac kaže da njegov sin ima stalno društvo i brigu, ali priznaje da ga ne viđa često jer većinu vremena provodi na Istočnoj obali SAD.

U memoarima Stalone govori i o tome kako su ga gubici i traume iz detinjstva oblikovali kao čoveka, ali i kao umetnika.

(Kurir.rs/B92)

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