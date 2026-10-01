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Dve pune sale Cineplexx Galerije sinoć su dočekale film „Veriti“, jednu od najiščekivanijih filmskih adaptacija svetskog bestselera Kolin Huver. Publika je željno iščekivala priču koja je osvojila milione čitalaca širom sveta, a premijerno prikazivanje dočekano je u velikom broju i uz odlične prve utiske.

Veče je počelo u atmosferi dostojnoj jednog od najintrigantnijih trilera ove jeseni. Gosti su uživali u zvucima akustične gitare, fotografisali se na crvenom tepihu i uz piće dobrodošlice – roze penušavo vino – započeli veče posvećeno filmu koji spaja misteriju, psihološku napetost i snažnu romantičnu priču.

Pogledajte u galeriji kako je bilo na premijeri filma:

1/20 Vidi galeriju premijera filma Veriti Foto: Promo

Posebno oduševljenje izazvali su pokloni koje su za goste pripremili partneri premijere – Uriage, Apivita, Laguna i Hotel Mona Plaza Zlatibor. Veče je dodatno začinila nagradna igra, a kada je proglašen najsrećniji dobitnik koji je osvojio vikend za dvoje, odnosno dve noći za dve osobe u Hotelu Mona Plaza Zlatibor, salom se prolomio veliki aplauz.

Sinoćnja publika bila je među prvima koja je imala priliku da pogleda „Veriti“ na velikom platnu, ali i da među prvima nabavi Lagunino izdanje romana sa filmskim koricama, inspirisano novom ekranizacijom.

Film je nakon projekcije ispraćen odličnim reakcijama publike, koja je imala priliku da se prepusti priči o Louen Ešli, Veriti Kroford i Džeremiju Krofordu – priči u kojoj se granica između fikcije i stvarnosti, privlačnosti i manipulacije, sve više briše.

A filmsko uzbuđenje tu se ne završava.

„Veriti“ je od danas na repertoaru bioskopa širom Srbije, a publiku očekuje niz posebnih događaja. Cineplexx večeras organizuje Bestseller Night, dok će se u MTS Dvorani, CineGrandu, Areni i drugim bioskopima održati posebne večeri posvećene damama.

Ljubitelji knjige i filma posebno će uživati u Cinema Book Club večeri u petak, 2. oktobra, u Concept Cinema by CineStar u Ada Mall-u, gde će biti održana i panel-diskusija na temu adaptacije bestselera na veliko platno.

Razgovor će voditi Danica Manojlović, odgovorna urednica više portala i filmska recenzentkinja, zajedno sa Mašom Medić iz izdavačke kuće Laguna, koja je zadužena za međunarodna prava, a tema razgovora biće upravo put koji jedna uspešna književna priča prolazi od stranica romana do bioskopskog platna.

Nakon premijerne večeri, prvi utisci su stigli – a „Veriti“ sada svoju priču prepušta bioskopskoj publici širom Srbije.

Bonus video: